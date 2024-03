Ricerca persone, una giornata di esercitazione per sei gruppi comunali e due gruppi cinofili nell’ex comunità montana Pollupice

Savona. Domenica 24 marzo nell’area dell’ex comunità montana Pollupice si è svolta un’esercitazione dei gruppi di Protezione Civile e Aib di diversi comuni (Calice Ligure, Feglino, Finale Ligure, Boissano, Toirano-Loano, Giustenice) e dei gruppi cinofili Gruppo Cinofilo Togo e Scuola Cani Savona, che sono stati anche organizzatori dell’evento.

L’evento si colloca all’interno del programma di formazione continua sponsorizzato dal Coordinamento Volontari della Provincia di Savona, il quale prevede lo svolgimento di almeno un’esercitazione l’anno per ogni fascia territoriale corrispondente alle ex comunità montane provinciali.

L’obiettivo della giornata era migliorare le competenze di tutti gli operatori nell’attività di ricerca persone con e senza unità cinofile. L’esercitazione di domenica è la tappa finale di alcuni giorni di formazione, coordinata e diretta interamente dal Gruppo Cinofilo Togo e da Scuola Cani Savona. Le squadre di Protezione Civile hanno effettuato ricerche in sei zone dislocate tra località Colla San Giacomo e la zona delle Rocche Bianche.

Christian Negro, presidente del Gruppo Cinofilo Togo ringrazia “tutte le squadre di Protezione Civile e Antincendio Boschivo che hanno partecipato con entusiasmo e coinvolgimento sia alla parte teorica (che aveva come argomenti l’uso di radio e gps e la gestione della ricerca) affrontata nella serata di giovedì 21 marzo durante la riunione tenutasi presso la sede del gruppo comunale di Protezione Civile-Aib di Boissano, sia alle prove su campo”.

“Fondamentale è stato il sostegno del Coordinamento Volontari Protezione Civile di Savona, nelle figure del presidente Marco Mordeglia e della vice referente Veronica Basso, che hanno dato al mio gruppo l’opportunità di organizzare, in piena autonomia, ma con il loro prezioso supporto, l’evento. Un sincero ringraziamento va, inoltre, al Gruppo Alpini di Feglino, che si sono dedicati a noi per tutta la giornata, aprendoci le porte del rifugio di Colla San Giacomo con la loro tradizionale calorosa accoglienza e ci hanno consentito di allestire un campo base efficiente e di svolgere al meglio tutte le operazioni ed al quotidiano IVG per l’aiuto nella diffusione, condivisione e sostegno all’organizzazione Gruppo Cinofilo Togo ed al volontariato in generale”, aggiunge Negro.

Alessia Visca, presidente della Scuola Cani Savona, si unisce ai ringraziamenti a tutti gli enti coinvolti “il cui apporto è stato indispensabile per la buona riuscita dell’esercitazione” e, in particolare, ringrazia “tutti i partecipanti, il presidente del Coordinamento Volontari Savona e la vice referente Veronica Basso per aver seguito il lavoro delle unità cinofile di Scuola Cani Savona con entusiasmo e partecipazione”.

Il Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Savona ringrazia “tutte le squadre per la partecipazione e le organizzazioni Gruppo Cinofilo Togo e Scuola Cani Savona per l’organizzazione dell’evento”. Un sentito ringraziamento, infine, da parte dell’organizzazione, al sindaco del Comune di Boissano, Paola De Vincenzi, responsabile del gruppo di Protezione Civile e tutta la squadra di Protezione Civile per aver ospitato i volontari per la parte di formazione teorica tenutasi nella serata del 21 marzo 2024.