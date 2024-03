Promozione, il Finale continua la sua corsa salvezza. Delfino: “Arrivato con ragazzi che non sorridevano, ora mi riempiono il cuore”

Finale Ligure. “Ho trovato una squadra allenata bene ed giusto dare i meriti a chi c’era prima di me. Erano tutti sul pezzo. Poi abbiamo toccato certi tasti perché vedevo dei ragazzi che non sorridevano e questo non è bello, soprattutto per la loro giovane età e praticando uno sport. Non posso dire nulla di negativo su di loro, anche chi è infortunato viene al campo con noi: mi riempiono il cuore”

Sono dichiarazioni d’affetto particolarmente sentite quelle che ha espresso mister Giancarlo Delfino ai suoi giocatori. Arrivato a Finale a metà febbraio, con lui la squadra ha ritrovato le energie per risalire una classifica complicatissima e addirittura tirarsi fuori dalla zona playout. La situazione è ancora molto in bilico, viste le tante squadre in pochi punti, ma i giallorossoblù ora hanno la piena consapevolezza di potercela fare.

Classifica: San Francesco Loano 63, Celle Varazze 56, Praese 49, Sestrese 46, Carcarese e Pontelungo 44, Legino 37, Ventimiglia 36, Ceriale 34, San Cipriano 31, Finale e Pra’ FC 26, Campese 25, New Bragno 24, Camporosso 21, Quiliano&Valleggia 11.

Domenica i finalesi hanno marcato un punto dallo scontro diretto giocato a Bragno contro la squadra di Adami: “Una partita alla pari che è inizia col botto. Dopo trenta secondi hanno segnato loro e nei successivi trenta è arrivato il nostro pareggio con Stagnaro. I ragazzi hanno interpretato bene la gara. Sapevano che il campo poteva creare qualche problema, soprattutto per certi nostri giocatori che hanno caratteristiche tecniche importanti. Però anche loro ci hanno messo la voglia per il lavoro sporco. Come occasioni ne abbiamo avute qualcuna in più noi, purtroppo dentro l’area piccola non siamo riusciti a buttarla dentro. Come impegno, umiltà e sacrificio non posso recriminare niente: non è mai mancata la prestazione fino ad ora“.

“Dire che sono ragazzi disponibili è riduttivo. Questo è un gruppo genuino che mi ricorda la voglia di giocare a pallone dei miei tempi – continua Delfino -. Ci siamo presentati con diverse assenze di ma chi è stato chiamato in causa ha risposto presente. Una mano importante ce la sta dando la Juniores, siamo un corpo unico. Infatti ieri ha esordito Valentino Folco alla prima settimana di allenamento con noi, un altro 2005 che ha fatto una partita da veterano”.

Una squadra molto giovane che per il tecnico ha enormi margini di miglioramento: “Possiamo crescere tantissimo. Adesso entrano in ballo determinate cose ed è giusto lavorarci su, ma non ho nulla da recriminargli. Per esempio, andare subito in svantaggio può tagliare le gambe a chiunque. Invece c’è stata l’immediata reazione e sulla palla successiva si sono fatti trovare preparati. Sono orgogliosissimo di allenarli, così come di lavorare insieme al mio staff tra cui il preparatore atletico Matteo Delucis, quello dei portieri Massimiliano Illiante ed il mio vice Giovanni Mela. Quest’ultimo mi sta dando veramente dei buoni consigli, da giocatore importante qual è stato e conoscitore delle categorie, soprattutto verso questi ragazzi con cui ha legato molto”.

L’ambiente circostante ha ritrovato un sorriso che mancava da molto tempo: “Tutte le persone che ci seguono sono disponibilissime ad aiutare l’intero comparto Finale, dal Settore Giovanile alla Prima Squadra. Quando ho parlato con la società volevo capire se credesse alla possibilità di salvarsi. Senza quello non avrei mai accettato, non mi obbliga il dottore a sedermi su una panchina. Nonostante il rammarico c’era la voglia, che non fa diventare piatta la situazione. E così sul campo, dove i ragazzi hanno messo in pratica da un giorno all’altro determinati concetti che gli avevo spiegato. Questa è stata una bella iniezione di fiducia”.

“Dobbiamo dare tutto e io conto sempre su ogni mio giocatore. La salvezza è l’obiettivo che abbiamo, penso sia chiaro a tutti. Percentuale? Non la sapevo prima e non la so ora. Il campionato è tutto aperto e la nostra mentalità è dettata dal credere di potercela fare. L’atteggiamento della squadra è molto importante e nella mia testa so che ci salveremo“, conclude Delfino.