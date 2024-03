Nuoto di fondo, Virginia Uccelli conquista l’argento ai campionati italiani indoor

Riccione. Lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato, nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 marzo, i campionati italiani giovanili indoor di fondo.

La giornata di martedì è stata aperta dalla categoria Ragazze classe 2011. Le giovani atlete si sono sfidate sulla distanza dei 3 chilometri, da affrontare in stile libero.

Tra le protagoniste della competizione, un’atleta savonese: Virginia Uccelli. Cresciuta nell’Amatori Nuoto Savona, nella stagione 2024 Virginia è approdata alla Superba Nuoto, società genovese, dov’è allenata dal tecnico Davide Dreossi, proseguendo nel suo percorso di crescita.

La nuotatrice savonese ha messo in mostra i progressi compiuti ed ha conquistato una splendida medaglia d’argento. Virginia ha ottenuto il secondo posto, tra le trenta partecipanti, con il tempo di 37’00″17, precedendo di 3 secondi Eleonora Peluso della Swim Academy, terza classificata. Davanti solamente l’inarrivabile Alessandra Mao del Team Veneto, capace di chiudere in 35’26″23.

In gara nella prima serie, Virginia ha avuto il quarto miglior tempo per i primi 300 metri, archiviati in 3’36″56. Ha poi accelerato nei 100 metri successivi, al punto da occupare la seconda posizione al passaggio ai 500 in 7’16″17. Da quel momento è stato un testa a testa con l’avversaria molisana; quest’ultima, dopo 2.400 metri, era seconda, con la ligure terza in 29’42″41. Dal passaggio ai 2,5 km Virginia si è ripresa la seconda piazza, senza più mollarla, fino a poter gioire per l’argento.

Dopo aver ottenuto l’eccellente secondo posto ai campionati italiani, Virginia ha ripreso gli allenamenti, concentrandosi ora sulle distanze più brevi. Ad aprile, infatti, tornerà a gareggiare in ambito nazionale, ai Criteria giovanili che si terranno dal 5 al 10, nuovamente a Riccione. Sarà in lizza, nella sua categoria, su varie distanze: 100, 200, 400 e 1500 stile libero, oltre a prendere parte alle staffette 4×100 e 4×200, gare per le quali ha ottenuto il tempo limite per poter partecipare.