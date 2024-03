Finale Ligure. Quattordici istituti alberghieri, provenienti da 2 nazioni europee (Italia e Austria), hanno partecipato dal 13 al 16 marzo al IX Concorso Internazionale Caroli Hotels riservato agli allievi degli Istituti Professionali – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera d’Italia, dedicato ai fondatori della catena Caroli Hotels, Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese, Mario Caputo e Maria Domenica Caroli.

Si sono affrontati nella competizione gli allievi del quarto e quinto anno degli indirizzi di Gastronomia, Servizi di Sala e Vendita ed Accoglienza Turistica dei seguenti istituti: (Tourismusschulen Am Wilden Kaieser (Austria), Sandro Pertini Brindisi, Migliorini Finale Ligure, Nino Bergese Genova, Einstein Nebbia Loreto, G. Pastore Varallo Sesia, Egidio Lanoce Maglie, Mattei Vieste, Mediterraneo Pulsano, Angelo Consoli Castellana Grotte, Bottazzi Casarano-Ugento, Vespucci Gallipoli, Modugno Polignano e Moccia Nardò.

Nella fase preliminare di selezione i ragazzi hanno dovuto preparare un piatto con proposte da un paniere di prodotti tipici salentini, un abbinamento vino, un cocktail e un tour nelle meraviglie della Puglia.

Gli allievi,accompagnati dalla prof.ssa Sara Rizzoli, sono stati coinvolti in tre rispettive competizioni:

a) Enogastronomia: Laura Testa 5B TEAM2

b) Servizi di sala e vendita: Davide Giusto 4AD TEAM3 3°classificato

c) Accoglienza turistica: Arianna Toniolo 4AD TEAM2 3°classificato

La gara si è svolta presso l’Ecoresort Le Sirené Caroli Hotels.

A tutti gli alunni partecipanti è stata riconosciuta la possibilità di effettuare uno stage mensile in una delle strutture ricettive dei Caroli Hotels; hanno ricevuto inoltre, un diploma e un voucher valido per il soggiorno di una persona per un weekend da trascorrere in un albergo della catena Caroli Hotels.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel corso della serata di gala del 15 marzo presso l’Ecoresort Le Sirené Caroli Hotels.

Un grande grazie ai ragazzi che si sono cimentati nelle prove, hanno dato il meglio e si sono distinti per serietà e professionalità