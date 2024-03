Giornata mondiale dell’autismo: a Cairo si aderisce con la “scatola blu”

Cairo Montenotte. Il 2 aprile è la giornata mondiale dell’autismo, per aumentare la consapevolezza e promuovere l’inclusione. A Cairo l’associazione “Guardami negli occhi”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, metterà in campo alcune iniziative che coinvolgono tutto il tessuto sociale, a partire dai commercianti ai quali verrà consegnata la “scatola blu”.

Ogni cliente o cittadino può aderire compilando il semplice questionario anonimo contenuto all’interno, volto a comprendere quanta consapevolezza ci sia sull’autismo. Tutti i moduli verranno poi recapitati all’istituto Patetta di Cairo e alcuni studenti dovranno redigere una statistica sul tema, utile all’associazione che potrà così decidere quali passi muovere in futuro per aiutare altri ragazzi e famiglie o per diffondere più capillarmente le azioni di sostegno.

Sempre il 2 aprile, inoltre, nel centro storico sarà presente un punto di ascolto con i volontari di “Guardami negli occhi”: si potrà sostenere la loro attività con offerte libere e si otterrà un bouquet di erbe aromatiche in segno di gratitudine. Il palazzo comunale Pertini sarà illuminato di blu, il colore associato dall’Onu alla ricorrenza che ha il potere di risvegliare il senso di sicurezza e il bisogno di conoscenza.