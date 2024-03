Giornata contro i disturbi alimentari, a Loano successo per il convegno dei Leo Club

Loano. In occasione della Giornata Internazionale contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, venerdì 15 marzo 2024 il Leo Club Valli Ingaune ed il Leo Club Loano Doria assieme all’Associazione Bucaneve ed il Centro Corpys hanno collaborato per rendere la giornata memorabile per i ragazzi dell’istituto Falcone di Loano.

In mattinata, nella sala consiliare del comune di Loano, c’è stato l’intervento di diversi professionisti che, su richiesta delle associazioni, hanno contribuito a sensibilizzare la popolazione del territorio sui DCA. Infatti tali disturbi non sono solo legati all’alimentazione, ma anche ad un complesso di situazioni derivanti da molto altro.

Con i ragazzi dell’Indirizzo Moda dell’istituto si è riscontrata una buona accoglienza e partecipazione: “I momenti condivisi con loro sono stati di forti emozioni, permettendo di trascorrere una giornata produttiva e sicuramente ‘da portare dentro’, con l’auspicio di essere riusciti ad arrivare al bisogno di qualche presente. Di conseguenza le associazioni coinvolte dato il successo riscontrato, hanno deciso di promuovere presso l’istituto Falcone per l’anno scolastico 2024/2025 un progetto di sensibilizzazione sull’argomento”, hanno detto gli organizzatori del convegno.