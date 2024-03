Finale Ligure. “Guzzi Sindaco” e un logo rappresentativo del mare e dell’entroterra, “le due nostre ricchezze sulle quali puntare per il futuro di Finale Ligure”: queste le parole del candidato sindaco Andrea Guzzi, che oggi si è presentato ufficialmente in vista delle elezioni comunali.

L’attuale vice sindaco e assessore ai lavori pubblici ha tracciato davanti a una folta platea, riunita al Bar sociale Bistrot di Finalborgo, il suo progetto di città, un progetto amministrativo che unisce continuità e innovazione. La sua lista, risultato del gruppo “Laboratorio Finale” e del suo percorso avviato in questi mesi, riunisce diverse componenti politico-partitiche e cittadine, dal PD alla Lega, ma lui chiarisce: “Nessuno di noi ha ambizioni politiche, siamo tutte persone che si sono unite solo nell’interesse dei finalesi, una squadra forte e competente, capace di dare la giusta rotta all’amministrazione, i partiti francamente non ci interessano. Noi ragioniamo e operiamo per la città e con la città” afferma Guzzi.

Turismo, sociale, opere, parcheggi e giovani, tra i punti programmatici evidenziati durante la presentazione, ma è sulle aree ex Piaggio che lo stesso Guzzi punta con determinazione: “E’ chiaro che la procedura di fallimento ha determinato una situazione di stallo fisiologica, ma ora, a fine mese, ci sarà una nuova asta per determinare un nuovo possible proprietario, da lì ripartiremo con dialogo e condivisione tra pubblico e privato per costruire una progettualità fattibile e concreta, di respiro per la nostra comunità a livello ambientale e turistico. Come Comune vogliamo recitare una parte attiva e propositiva, nell’ambito di una rigenerazione urbana con meno volumetrie e più spazi verdi e pubblici”.

“Stesso discorso anche sulle aree Ghigliazza, dove con la proprietà è in corso una costante interlocuzione: due aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale essenziali per la nostra cittadina e che vogliamo concludere come iter realizzativo nel prossimo mandato amministrativo”.

E poi le politiche turistiche, con l’obiettivo di incrementare ancora i flussi di arrivi e presenze: “L’obiettivo è la creazione di un vero e proprio eco-sistema con tutti i prodotti turistici presenti nel nostro territorio, un mix integrato che possa garantire una offerta completa e a 360 gradi, con una governance efficace e sostenibile” precisa il candidato sindaco finalese.

“Da questo punto di vista, infatti, la nostra mission amministrativa punta ad alzare l’asticella della qualità della vita e dei servizi per la nostra comunità”.

Infine, la composizione della lista, sulla quale lo stesso Guzzi mantiene ancora il massimo riserbo, ma che dovrebbe vedere oltre agli assessori PD dell’attuale giunta comunale, anche Marinella Geremia della Lega e altri esponenti civici: “La squadra è praticamente pronta ma sarà annunciata nei prossimi giorni, la sua composizione è stata un lavoro portato avanti in questi mesi con massima condivisione e attenzione ai bisogni della cittadinanza. Posso solo dire che la componente rosa sarà la sua caratteristica…” conclude Guzzi.