Finale 2024, Berlangieri lancia il “Caffè con il sindaco”

Finale Ligure. “Se la politica è attività al servizio dei propri cittadini è indubbio che uno degli aspetti principali che caratterizzerà la nostra amministrazione sarà il lavoro continuo con la propria comunità, un’attività costante di ascolto e di approfondimento per rendere partecipi i cittadini delle scelte strategiche per la vita e il futuro della propria città. Per questo, il programma amministrativo prevede un confronto costante e diretto con la cittadinanza sarà garantito, in aggiunta ai tradizionali momenti d’incontro e dialogo diretto o online, mediante l’istituzione del “Caffè con il sindaco”: tutte le settimane al mattino, recandosi in successione progressivamente in tutti i rioni e in tutte le frazioni, il sindaco incontrerà, invitandoli a prendere un caffè, tutti i cittadini che lo vorranno per confrontarsi con loro sui problemi e le questioni di loro interesse e per aggiornarli sull’andamento dell’amministrazione comunale”.

Così il candidato sindaco Angelo Berlangieri presenta un altro dei punti programmatici in vista del voto di giugno, rimarcando le linee guida: trasparenza, partecipazione e condivisione con i cittadini nelle scelte dell’amministrazione comunale.

“Tutto questo consentirà, da subito e per tutta la durata del mandato, di avere un’amministrazione trasparente e dialogante che vive e lavora fuori dal palazzo in grado di confrontarsi su tutti i temi e le questioni aperte, capace di ascoltare con umiltà, senza perdere, tuttavia, la sua funzione di sintesi e di azione efficace nell’interesse generale della propria comunità”.

“Il lavoro con la comunità si fonderà su tre principi: trasparenza, partecipazione e confronto” ribadisce ancora Berlangieri.

“La trasparenza sarà perseguita, oltre che con il pieno utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, mediante: il miglioramento dell’accessibilità alle banche dati comunali per rendere semplice per tutti la consultazione di atti, regolamenti, delibere, bilanci, progetti, ecc.; la strutturazione di un percorso di partecipazione alla redazione del bilancio di previsione del Comune”.

“La partecipazione alle attività di definizione, programmazione e pianificazione delle politiche comunali sarà resa possibile mediante: la valorizzazione e il coinvolgimento proattivo delle Consulte, ulteriormente organizzate mediante la costituzione, nei primi mesi di mandato, di un organo di coordinamento e indirizzo politico strategico il coordinamento delle Consulte Finalesi coinvolto in tutti gli atti di programmazione e pianificazione strategica; la trasformazione della Consulta delle frazioni nella Consulta delle frazioni e dei rioni, con l’aggiunta di un referente per ciascuno dei rioni di Pia, Marina e Borgo, e la valorizzazione del suo ruolo d’interfaccia con l’amministrazione istituzionalizzando il ruolo, per ciascun referente, di rappresentanza delle istanze, necessità e bisogni dei rioni e delle frazioni, oltre all’incontro una volta ogni due settimane della Consulta con il sindaco”.

“Cambiare si deve, insieme diventa possibile!” conclude Berlangieri.