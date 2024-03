Dramma a Quiliano, morta improvvisamente la dipendente comunale Barbara Brondo

Quiliano. Lutto a Quiliano, in Comune e in tutto il paese, per l’improvvisa scomparsa di Barbara Brondo. La donna, 54 anni, era infatti dipendente comunale.

Qualche giorno fa la donna era stata ricoverata in ospedale per degli accertamenti cardiaci. Dopo essere stata dimessa, era tornata a casa dove, però, ha avuto un malore: nuovamente soccorsa, è stata riportata in ospedale e operata, ma è deceduta domenica.

“Questi sono giorni drammatici qui in Comune – commenta il sindaco, Nicola Isetta – Siamo stati tutti colpiti da questa morte improvvisa: non c’erano malattie o altri elementi che potessero farci pensare a nulla di simile, siamo affranti e distrutti“.

La donna lascia il compagno e un figlio.