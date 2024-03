Ceriale, al via “RadioSapore”: il progetto con le scuole su educazione alimentare e ambientale

Ceriale. RadioSapore è la nuova web radio che si occuperà di temi di educazione alimentare e ambientale. È stata realizzata per gli alunni delle scuole di Ceriale con il contributo della società Dussmann Srl di Milano, gestore del servizio di refezione scolastica per conto dell’amministrazione comunale.

La nuova web radio è pronta per essere lanciata. Martedì 5 marzo, Davide Spina, media educator e animatore professionale, si recherà presso i plessi scolastici cerialesi per presentare il progetto riservato ai giovani alunni della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie.

L’incontro di presentazione ha lo scopo di informare i bambini e gli insegnati della messa in onda delle puntate di RadioSapore, presentando i contenuti e i personaggi.

che si alterneranno, di puntata in puntata, per parlare di tematiche alimentari e ambientali.

Al termine dell’incontro a ogni classe verrà distribuito il volantino con le indicazioni per ascoltare la radio a casa o a scuola, insieme a un simpatico gadget.

RadioSapore andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 durante il momento della prima colazione. I bambini in compagnia dei genitori saranno invitati all’ascolto della prima puntata, al fine di poter partecipare al primo gioco: “Trova il frutto nascosto in radio”, che consegnerà al vincitore un premio.

Non resta quindi che seguire le indicazioni che verranno fornite durante l’incontro di presentazione e ascoltare RadioSapore.

“Una nuova e bella iniziativa sostenuta dalla nostra amministrazione per formare i nostri bambini e ragazzi su temi importanti e di estremo valore per la loro vita e il loro futuro” affermano il sindaco Marinella Fasano e l’assessore alla pubblica istruzione Barbara De Stefano.

“Ringraziamo il gestore della nostra mensa scolastica per aver supportato questo progetto davvero originale e innovativo nel panorama del nostro territorio e che siam sicuri sarà seguito con interesse dai nostri studenti e dalle loro famiglie” concludono gli amministratori cerialesi.