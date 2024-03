Calcio, Alessandro d’Angelo ritorna al Vado: “Un onore sostituire Fabrizio Cabria, quasi impossibile esserne all’altezza”

Vado Ligure. Al Chittolina, tra la cabina da speaker ai corridoi, oggi si è rivista nuovamente una figura familiare ai vadesi: è tornato Alessandro d’Angelo, la società lo ha richiamato per affidargli la segreteria, lasciata vacante a causa della scomparsa di Fabrizio Cabria.

“Purtroppo il mio ritorno è coinciso con questa brutta notizia – dichiara D’angelo tenendo tra le mani la targa commemorativa dello storico segretario rossoblù -. Prendere il suo posto è un onore ed un vero piacere perché Fabrizio era un amico ed una persona stupenda. Non credo di riuscire ad essere alla sua altezza perché era un segretario di altra categoria. Cercherò di fare del mio meglio, sono veramente emozionato”.

A livello sportivo non è stato un esordio da ricordare, essendo arrivata la sconfitta contro il Chisola, ma sono tante le sensazioni che passano per la testa dell’ex direttore generale dell’Albenga: “Con la famiglia Tarabotto ho sempre avuto un bel rapporto e conosco già molto bene questo ambiente. Dispiace per la sconfitta ma davanti avevamo una signora squadra che non è seconda in classifica per caso, con una juniores in testa al proprio campionato così come le altre leve giovanili. Loro possono puntare ad andare in Serie C, noi continuiamo la nostra lotta perché l’obiettivo dei playoff è sempre alla portata“.

“Mi mancava avere un ruolo ufficiale e sono contento di tornare ad essere pienamente operativo. Chiaramente avrei preferito affiancare Fabrizio Cabria anziché sostituirlo ma sono cose che nella vita possono succedere“, conclude d’Angelo.