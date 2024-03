Il Vado si fa rimontare e si ridimensiona, Cottafava: “Voler sempre giocare chiave per la scalata in classifica, oggi puniti dai dettagli”

Una bella partita ricca di colpi di scena oggi al Chittolina tra il Vado e il Chisola. I rossoblù di mister Cottafava sono passati in svantaggio poco prima del decimo minuto ma hanno dopo poco pareggiato con Lo Bosco. Al decimo della ripresa, il vantaggio (2 a 1) firmato da Valagussa. La formazione di mister Cottafava non è però riuscita a mantenere il vantaggio, subendo le reti del definitivo 3 a 2. Una sconfitta che non preclude la possibilità di qualificarsi ai playoff ma che impedisce di puntare alla seconda posizione, visto che 9 punti in 5 giornate sono difficili da rimontare.

Un K.O. che arriva dopo sei risultati utili consecutivi: “Si sono viste due squadre forti – esordisce Cottafava -. Loro sono secondi dall’inizio del campionato. Noi siamo stati bravi a rientrare dentro alla corsa playoff. Ci siamo meritati questo finale di campionato. Abbiamo recuperato tanti punti e speso tanto. Abbiamo dimostrato di potercela giocare a questi livelli e loro di meritare il secondo posto. Siamo stati imprecisi nei dettagli e queste squadre puniscono. Non usciamo contenti perché non lo si è mai dopo una sconfitta in casa, la prima della mia gestione“.

Vantaggio gettato alle ortiche: “I punti erano pesanti. Un punto lo avremmo meritato -prosegue -. Siamo dispiaciuti perché la prestazione conta fino a un certo punto. Specialmente a cinque giornate dal termine contano i punti. Proveremo a farne il più possibile e vedremo alla fine se riusciremo a qualificarci nei playoff”.

Una partita giocata sul filo dell’equilibrio, con il Vado che non si è chiuso ma ha provato a imporsi anche in vantaggio: “Loro hanno giocatori di valore e hanno cominciato a spingere forte. Il Vado ha sempre voglia di giocare, oggi hanno fatto la differenza i dettagli. In alcuni casi abbiamo sbagliato e pagato. Ma la voglia di giocare ci ha permesso di riprendere il treno playoff e di fare risultato anche in trasferta, dove all’inizio facevamo fatica. Come sempre, analizzeremo i nostri errori”.

Rabbia ma anche voglia di rialzare subito la testa per conquistare l’accesso ai playoff, il traguardo minimo di inizio stagione. “Il messaggio è stato di sostegno e di consapevolezza che avremmo potuto fare meglio – afferma Cottafava circa il confronto con la squadra nello spogliatoio -. Se abbiamo perso è colpa nostra. Ho detto, senza entrare nei particolari, che non deve essere una sconfitta a demoralizzarci. Dobbiamo prendere consapevolezza che il livello in alto richiede prestazioni di alto livello. Negli occhi dei ragazzi ho visto il luccichio giusto, siamo concentrati per andare a fare punti a Lavagna”.

La classifica a cinque giornate dal termine: Alcione Milano 68, Chisola 73, RG Ticino 58, Città di Varese 57, Bra 56, Ligorna 55, Asti, Albenga (-2) e Vado 54, Fezzanese 42, Sanremese e Lavagnese 39, Gozzano e Derthona 37, Vogherese 36, Chieri e Pinerolo 34, Alba 30, Pont Donnaz 22, Borgosesia 16.