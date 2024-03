Serie D: Vado-Chisola 2-3, continui botta e risposta (LIVE)

Vado-Chisola 2-3 (13′ Lo Bosco, 55′ Valagussa – 8′ Rosano, 60′, 71′ “Rig” Rizq)

Webcronaca:

Secondo tempo:

71′ GOL CHISOLA! Dagli undici metri Rizq spiazza Fresia. 2-3.

71′ Rigore Chisola. Dormita incredibile della difesa del Vado, che lancia in campo aperto La Marca. Il giocatore ospite si invola in area. Cannistrà maldestramente in scivolata, lo atterra. L’arbitro indica inevitabilmente il dischetto.

60′ GOL CHISOLA! Cross dalla sinistra effettuato da La Marca. Rizq, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia rossoblu, stoppa nei pressi dell’area piccola e con un tocco di punta buca Fresia. 2-2.

55′ GOL VADO! Dagli svilippi di un corner dalla destra. Uno schema libera Capra, che crossa a centro area.

Valagussa colpisce di testa sul secondo palo. Il portiere ospite Lancelotti tenta l’intervento, bloccando in tuffo il pallone che però – su segnalazione dell’assistente – ha dapprima varcato la linea. 2-1.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Chisola 1-1.

45′ Un minuto di recupero.

35′ Donaggio, sponda aerea all’indietro per l’accorrerente Opoku. Sinistro dai trenta metri del laterale vadese. Lancellotti si tuffa e respinge.

Trascorsa la prima mezz’ora. La sfida prosegue all’insegna dell’equilibrio. Tanti contrasti e gara su ottimi ritmi.

13′ GOL VADO! Dal susseguente piazzato.

Capra effettua un cross col contagiri dalla fascia sinistra, parabola a rientrare.

Lo Bosco svetta e incorna a centro area, gonfiando la rete. Il “bomber” rossoblu, al rientro da titolare dopo oltre 2 mesi, ristabilisce subito la parità. 1-1.

12′ Reazione Vado. Capra allarga per Opoku, tiro cross del latetale rossoblu. Un difensore piemontese anticipa Lo Bosco nell’area piccola, evitando il peggio.

10′ Chisola nuovamente in avanti, galvanizzato dal vantaggio. Cross dalla destra. Bella girata al volo in area di De Riggi. Fresia si distende e blocca.

8′ GOL CHISOLA! Una prodezza individuale, a freddo, rompe l’equilibrio. Rosano stoppa nei pressi della lunetta, si gira rapidamente, da venticinque metri, e fa partire una staffilata che si infila sotto l’incrocio. Nulla da fare per Fresia. 0-1.

Vado: Fresia, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Donaggio, Opoku, Ferrieri, Peretti (76′ Fatnassi), Valagussa

A disp.: Grenna, Cenci, Merkaj, Manes, Mele, Fatnassi, Corsa, Spanu, Pera. All. Cottafava

Chisola: Lancellotti, Nisci (56′ Scarletta), Degrassi, Rosano, Benedetto, Conrotto, Viano, Di Lernia, Rizq (76′ Trimarchi), La Marca, De Riggi

A disp.: Montiglio, De Fazio, Antolini, Montenegro, Suazo, Giambertone, Ruscello. All. Ascoli

Arbitro: Andrea Terribile (Bassano del Grappa). Assistenti: Paolo Ndoja (Bassano del Grappa) e Francesco Colucci (Padova)

Note: Pomeriggio freddi e nuvoloso. Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 6-3. Spettatori 200 circa.

Nel turno infrasettimanale, valevole per la 33 giornata del campionato interregionale di Serie D, girone “A” il Vado ospita i torinesi del Chisola. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

Il Vado, reduce da cinque risultati utili consecutivi (4 vittorie e 1 pareggio), staziona al 5 posto con 54 punti. Lotta PlayOff nelle prime posizioni assai serrata; troviamo infatti ben 7 squadre (RG Ticino, Bra, Vado, Varese, Albenga, Ligorna e Asti) racchiuse in appena 4 punti.

Il Chisola occupa invece la seconda posizione in graduatoria, a 60 punti.