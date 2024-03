Vado rimontato dal Chisola, Tarabotto: “Potevamo coprirci di più dopo il vantaggio. Playoff compromessi? Dovevamo vincere”

Vado Ligure. “Sul gol del 2-1 abbiamo fatto un po’ come quando si porta fuori a mangiare una bella signora con la convinzione di concludere alla grande la serata”. Una scherzosa metafora iniziale per stemperare i toni quella scelta dal direttore sportivo Luca Tarabotto dopo la sconfitta per 3-2 contro il Chisola, che è riuscito a rimontare i rossoblù lasciando praticamente brasato il Chittolina.

“Avremmo dovuto gestire la partita diversamente – dichiara Tarabotto -. Abbiamo preso due gol in tre minuti che definirli evitabili è dire poco. Dopo il gol del vantaggio, a mio modo di vedere, ci doveva essere un atteggiamento diverso. Potevamo coprirci di più, andando a giocare con qualche palla lunga in più. Invece abbiamo continuato a fare il nostro gioco e questo probabilmente ha dato la possibilità al Chisola di trovarci un po’ più vicini alla porta. Una squadra è brava quando fa determinate decisioni durante una partita. Fino al 2-1 meritavamo quel risultato, poi in quei cinque minuti ci siamo difesi in modo diverso rispetto a come potevamo difenderci. Forse questo ci ha portati ad avere qualche problema in più ma queste sono solo osservazioni che si fanno fuori dal campo”.

“Giocavamo contro un’ottima squadra che ha dato prova di maturità durante i novanta minuti. Playoff compromessi? Oggi era una partita da vincere, loro potevano anche perderla”, conclude il ds.