Cairo, Porta Soprana sarà presto riaperta al transito pedonale dopo i danni causati dal maltempo

Cairo Montenotte. Lavori in corso per ripristinare l’accesso al centro storico cairese da Porta Soprana.

Da una ventina di giorni, infatti, il monumento della città era transennato per la caduta di alcune tegole cadute dalla piccola porzione di tetto sovrastante, dopo l’ondata di maltempo di inizio marzo.

Come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione: “L’intervento di ora permetterà di riattivare il transito pedonale nella via centrale, mentre stiamo ultimando l’iter per le opere di restauro finanziate dal Mit, nell’ottica di risanare e conservare uno dei nostri simboli”.