Cairo, per i lavori di San Sebastiano tre offerte al bando di gara indetto dal Comune 

Cairo Montenotte. Sono tre le offerte arrivate per l’aggiudicazione del bando relativo alla chiesa sconsacrata di San Sebastiano, oggetto di un intervento di recupero nonché di riqualificazione di piazza Savonarola. Dopo un precedente affidamento poco fortunato ecco il nuovo procedimento utile alla concreta messa in sicurezza di quello che un tempo ospitava l’oratorio cairese.

Oggi scadeva il termine di presentazione e la settimana prossima verranno aperte le buste per affidare i lavori ad una delle tre ditte partecipanti alla gara con la base di asta dell’importo di circa 367 mila euro: l’impresa edile Liccardo di Millesimo, la Giuggia Costruzioni di Villanova di Mondovì e la C.e.m.a. di Chiavari.

Per ora, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione, “l’intervento riguarderà il tetto, la facciata e il campanile, quindi solo l’esterno della struttura. Il cantiere dovrebbe partire entro la fine della primavera e chiudersi prima del prossimo inverno, così da evitare che l’edificio resti ancora per un’altra stagione fredda in balia delle intemperie. Finalmente potrà essere sistemato un angolo suggestivo del centro storico, proprio di fronte al Ferrania Film Museum”.

I lavori sono finanziati grazie al lascito testamentario dedicato di Angelo Siri e ad una parte messa a disposizione dall’amministrazione comunale.