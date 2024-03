Arnasco celebra le donne con una nuova panchina rossa

Arnasco. Anche quest’anno, come ormai di consuetudine da quattro anni, la comunità di Arnasco ha ricordato l’importanza di ogni donna in modo speciale. È stata inaugurata la quarta panchina rossa che sarà posizionata davanti al Comune, su cui è stata scritta una frase scelta da una giuria tra le 28 in concorso.

Inoltre, grazie alla vendita di piantine regalate da generosi sponsor e grazie alla collaborazione della farmacia Rogliatti e della Proloco sono state raccolte offerte che oggi sono state devolute al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.

Oggi, a causa del maltempo, la cerimonia si è svolta nella sala teatro del centro polisportivo: la panchina sarà quindi posizionata successivamente davanti al Comune.