Legino, folta presenza di allenatori al convegno organizzato dall’AIAC

Savona. Si è svolto, presso la struttura sportiva del ‘Ruffinengo’ di Legino, un convegno sportivo dal titolo: ‘Come, Quando, Perché’.

La serata di confronto ed aggiornamento, organizzata dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, con in testa il presidente provinciale savonese Tonino Caprio ed i suoi collaboratori, ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, il prof Paolo Barbero (preparatore atletico del Torino), Armando Caligaris (Coordinatore area motoria del Genoa), Davide Costamagna (ex preparatore atletico della Sampdoria Primavera di Felice Tufano e dell’Albenga).

La serata sportiva ha visto una folta presenza di allenatori, che hanno riempito, al massimo, la sala del convegno calcistico.

Dopo i saluti iniziali di Tonino Caprio, presidente dell’AIAC di Savona e una introduzione del prof. Paolo Barbero, ha preso la parola Armando Caligaris, che ha affrontato il tema: Stretching, ‘statico o dinamico?’.

Successivamente è entrato in scena il prof. Costamagna che ha parlato di ‘Allenamento a carattere generale, esercitazioni aerobiche, sprint ed alta velocità, con o senza palla, quali differenze?.

Gli argomenti trattati hanno riscosso attenzione e curiosità tra i tecnici presenti, che hanno poi interagito nella discussione sotto l’abile regia del prof. Barbero.

La serata si è chiusa con la presentazione, da parte del prof. Andrea Caligaris, del suo ultimo libro, dal titolo: ‘Educazione e diseducazione dell’Attività Motoria’.