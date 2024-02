Vado, al circolo culturale “Archimede” un incontro con Anna Ascani

Vado Ligure. Lunedì 12 febbraio alle 12 al circolo culturale “Archimede” di piazza Corradini a Vado Ligure è in programma un incontro con Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, promosso dal circolo vadese del Pd.

“Assieme a lei parteciperà all’incontro con i cittadini vadesi e con i simpatizzanti del Partito Democratico anche Lorenzo Basso, senatore eletto in Liguria, che sin dalle prime settimane del suo insediamento ha dimostrato grande interesse per le principali vicende relative al territorio savonese – spiegano di Dem – Questa sarà un’occasione molto utile per condividere con la cittadinanza le novità riguardo al percorso intrapreso a Vado con la candidatura a sindaco di Fabio Gilardi e per chiedere ai 2 parlamentari di rafforzare il canale di comunicazione tra il nostro territorio e le sedi politiche nazionali”.

“Da molti anni Vado Ligure è interessata da profondi cambiamenti nel tessuto infrastrutturale e nell’assetto urbanistico. Il PD è fortemente determinato a continuare a lavorare nell’interesse generale della cittadinanza per apportare ulteriori miglioramenti e favorire investimenti pubblici e privati che siano occasioni di lavoro e crescita economica, coniugandoli sempre con la tutela ambientale e la coesione sociale”.