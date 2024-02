Tiziana da Quiliano protagonista a “Cash or Trash”, programma in onda sul Nove

Quiliano. Tiziana, 47 anni, da Quiliano, protagonista a “Cash or Trash”, programma in onda sul Nove, nella puntata di ieri sera (27 febbraio).

Il format dello show è semplice. In ogni puntata 5 concorrenti (i “venditori”) portano un oggetto di cui vogliono disfarsi, che fanno stimare dal consulente e banditore di aste Alessandro Rosa. Una volta terminata la valutazione, il venditore si sposta in una stanza con 5 “mercanti” di antiquariato e modernariato, i quali visionano l’oggetto in vendita, facendosene descrivere storia e caratteristiche. Inizia così l’asta vera e propria, tra offerte e rilanci; quando questa si concluderà, il concorrente dovrà decidere se accettare l’offerta più alta o riportare a casa il proprio oggetto.

Nella puntata andata in onda ieri sera la 47enne savonese, sposata con una bimba di 10 anni, ha proposto ai “mercanti” una bambola damina della Furga risalente agli anni ’70: fa parte della sua collezione, che conta centinaia di pezzi.

“Le bambole non sono solo giocattoli ma aiutano a continuare a sognare“, ha spiegato. E nella sua avventura televisiva Tiziana si è fatta accompagnare da Vittoria, una bambola MyChild che porta il nome del padre, acquistata quando lui era gravemente ammalato e quindi a lei particolarmente cara. Attribuire un nome alle bambole è una sua abitudine: di solito conferisce loro il nome del precedente proprietario.

La bambola è stata valutata da Rosa 70 euro, una stima che non ha convinto Tiziana, la quale reputava un valore di almeno 100 euro.

I “mercanti” si sono dimostrati interessati, anche se qualcuno di loro (come Ada Edigio) ha mostrato di non trovarsi proprio a proprio agio con questo genere di giocattoli. A fare offerte sono stati Giano Del Bufalo, desideroso di “premiare il collezionismo di Tiziana”, e Stefano D’Onghia, secondo cui le Furga “sono bambole che riproducono le bambole antiche con un marchio di qualità”.

L’offerta più alta è stata proprio quella di Giano Del Bufalo, che ha offerto 60 euro, ma Tiziana non ha accettato la proposta. È iniziata quindi una trattativa tra tra i due, che si è conclusa con l’acquisto della bambola per 70 euro.

“La fantasia non ha età e i sogni sono per sempre“, il commento finale di Tiziana al termine del programma.