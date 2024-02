Savona Rugby, successo col minimo scarto ai danni del Cus Milano

Savona. Procede il girone di ritorno valido per il campionato di serie B nazionale del Savona Rugby. Se la lotta per la testa della classifica sembra ormai una questione da risolversi tra il Lecco che insegue a 8 punti di distanza il Piacenza, ancora imbattuto, così non è invece per la lotta di gerarchie nel resto della classifica.

Il match con il Cus Milano, società che, oltre alla serie B schiera come primo XV una formazione nel campionato di serie A, si ripropone come già fu all’andata: la battaglia è di livello ma sempre nei giusti toni, ed il risultato in bilico fino alla fine viene deciso dagli episodi. Anche nel match di ritorno sarà il Savona ad essere vittima e carnefice di se stessa, con una gestione altalenante e poco concreta, a confronto di un avversario in grado di mantenere il proprio livello costante per tutti gli 80 minuti di gioco.

Alcune defezioni a causa di infortuni e malanni di stagione, ma anche alcuni rientri importanti, permettono ad Andrea Costantino ed a Rocco Tedone di schierare una formazione di tutto rispetto, e dai primi minuti di gioco sembra che i savonesi possano gestire il match. Dopo pochi minuti il tabellino si muove grazie ad un calcio di punizione di Franceri, ma gli ospiti ripianano la situazione alla prima occasione utile portandosi sul 3-3 grazie al piede di Macchi, risultato che si trascinerà fino al riposo. Nonostante le occasioni siano numerose, e la giornata tenda a rasserenarsi, il campo è ancora appesantito dalle lunghe piogge dei giorni precedenti, ed il pallone viscido non premia sicuramente il gioco arioso; le fasi statiche risentono delle stesse condizioni, ed è difficile per entrambe le formazioni tentare di spingere sull’acceleratore.

Il rientro in campo sorride ai padroni di casa: in questo caso l’esecuzione è precisa: touche, maul, palla veloce fino all’altro lato del campo e Franceri che non si fa scappare l’occasione di marcare il bersaglio grosso. La partita però non volge mai a favore di una o dell’altra formazione: grande lavoro difensivo per entrambi i team, ma poca possibilità di concretizzare la fatica profusa in punteggio utile.

Con l’ultimo quarto di partita ancora da giocare è il piede di Serra ad incrementare il bottino dei savonesi, che però dopo alcuni minuti si lasciano stoppare un calcio di liberazione, e sugli immediati sviluppi successivi gli ospiti trovano il bersaglio grosso con Ciciretti (tr. Macchi), tornando in partita con il risultato di 11 a 10.

I minuti restanti sono però inutili ai fini del punteggio: nonostante un paio di belle occasioni sfumate per i savonesi, l’incontro si concluderà così, come all’andata ma a parti invertite. 4 punti per il Savona ed 1 per il Milano grazie al bonus difensivo.

Un risultato stretto ma comunque utile a rosicchiare una posizione in classifica ai danni del Cernusco, con uno scambio che si ripete da diverse giornate nelle zone centrali della classifica, ed avvicinando il Cus Genova sconfitto a Varese ed ora distante un solo punto.

Il commento del presidente Dario Ermellino a fine match: “Sono molto felice per il risultato ottenuto con non poca fatica sul campo di casa, oggi. So quanto hanno faticato i ragazzi nelle ultime settimane per tentare di ottenere i migliori risultati da qui a fine campionato. Oggi è andata comunque bene, ma non esattamente come volevamo: troppa la fatica nel mettere a terra le occasioni che ci siamo faticosamente conquistate. Ci aspetta una fase finale di campionato molto complessa, con tutti i match con le dirette concorrenti fuori casa, mentre attenderemo le formazioni più alte in classifica qui al Fontanassa. La stagione è ancora lunga, e non è ancora il momento per fare ulteriori considerazioni: è ancora il momento di continuare a remare nella direzione che abbiamo preso oggi”.

Per il Savona sono scesi in campo: Baccino, Shehu (c), Di Murro, Ramaj, Urbani, R. Guida, Franchello, Pivari, M. Bernat, Rossi, M. Fanciulli, Briano, Correoso, Vallarino, Franceri. A disposizione: Dini, Magnaghi, Giacobbe, Fazio, Spairani, Serra, Fossati. All: A. Costantino.

Per il Cus Milano sono scesi in campo: Bona, Sagnella, Erhabor, Mc Allister (c), Galenda, Ciciretti, Coppola, Boggioni, G. Ghelli, Macchi, Molinaro, Osnato, Allodi, Moroni, F. Ghelli. A disposizione: Gilberti, Carlucci, Fabiani, Gatti, Assi, Bianchi, Di Chio. All: M. Festa.

Per le categorie giovanili: vittoria in trasferta anche per i ragazzi dell’Under 18 sul campo del Rivoli. Risultato mai in discussione in una partita comunque combattuta, dove il coach Marco Camoirano ha potuto provare schemi e posizioni utilizzando tutta la rosa a disposizione.

Apre subito le marcature Tabor al 5’; il Rivoli reagisce e ha l’occasione con tre calci di punizione di riportarsi sotto break, ma solo uno va a segno. Dal 20’ prima Damele e poi ancora Tabor e Galuppo vanno in meta e il primo tempo, grazie alle realizzazioni al piede di Boraschi, si chiude 3-28 per il Savona. Come previsto nel secondo tempo entrano Francioso, Montaldo, Bruzzone, Camoirano, Rossi (al rientro dopo l’infortunio alla mano) e Calella. Non cambia il copione della partita, con Tabor subito e di nuovo a segno con una meta al 45’, seguito da Galuppo al 55’, Briasco al 58’ e Bertolotto al 65’. Alcune giocate in velocità e una costante ricerca del gioco aperto offrono l’occasione della meta anche a Calella, sfumata solo di un soffio per l’intervento di un avversario che porta fuori l’ala savonese.

Complice stanchezza e campo pesante l’arbitro estrae 3 cartellini gialli (2 per il Savona e 1 per il Rivoli) in una partita fisica ma comunque sempre corretta. A tempo ormai scaduto il Rivoli trova la meritata meta sancendo la fine della gara con il risultato di

10-52 per la formazione ligure composta da giocatori del Savona Rugby e del Cogoleto Rugby.

Così il coach Camoirano a fine partita: “Abbiamo lavorato intensamente in settimana e volevo una conferma sul piano del gioco e dell’intensità dai miei giocatori. Sono soddisfatto delle risposte dei singoli e del collettivo, dobbiamo migliorare ancora su disciplina e sulle scelte di gioco ma la direzione è quella giusta. Lavoreremo su questi punti ancora in settimana per preparare la gara casalinga con il San Mauro di domenica prossima”.

Sono scesi in campo per il Savona Rugby: 1 Fanti, 2 Vannoni, 3 Sahrane, 4 Inzaina, 5 Briasco, 6 Catarsi, 7 Garzoglio, 8 Ciorra (Vcap), 9 Galuppo, 10 Boraschi (Cap), 11 Atzeni, 12 Bertolotto, 13 Damele, 14 Moggia, 15 Tabor. A disposizione: 16 Francioso, 17 Camoirano, 18 Rossi, 19 Montaldo, 20 Bruzzone, 21 Calella. All. Marco Camoirano