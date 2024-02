Sabato 24 l’inaugurazione di piazza Diaz a Savona: come cambia (temporaneamente) la viabilità

Savona. Modifiche alla viabilità per l’inaugurazione di piazza Diaz, domani, sabato 24 febbraio alle 19 nell’area antistante il teatro Chiabrera. L’inaugurazione si terrà in occasione del novantesismo anniversario della nascita della celebre savonese Renata Scotto.

La sospensione della circolazione veicolare riguarda la fascia oraria dalle 18,30 alle 19,45 circa. In particolare, verrà interrotta la circolazione veicolare in Piazza Diaz settore a monti dell’asse di collegamento con Via Famagosta, il traffico proveniente da Via Montegrappa e Via Famagosta sarà deviato verso levante in direzione di Via Berlingeri, il tratto di via Dei Mille in diramazione da Piazza Diaz non sarà percorribile per i veicoli provenienti da piazza Diaz.

Il flusso veicolare in immissione su Piazza Diaz verrà deviato lungo la direttrice di marcia di Via Famagosta.

Alle 20, il momento clou della serata, il concerto dal titolo “Buon compleanno, Renata”, ospitato al Chiabrera che vedrà Giovanni Di Stefano alla direzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona, con il coro del Teatro dell’Opera Giocosa diretto da GianLuca Ascheri e un programma lirico-sinfonico per la regia di Federico Bertolani. Ad avvicendarsi sul palcoscenico saranno alcuni ex allievi di Renata Scotto che, dopo essersi perfezionati con lei, calcano oggi le scene liriche internazionali.