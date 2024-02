Roccavignale, prende forma il Bar del Cuore. Fracchia: “L’inaugurazione a giugno con un grande concerto”

Roccavignale. Prende forma il “Bar del Cuore” a Roccavignale: dopo la realizzazione degli impianti, si è passati all’installazione della struttura che sarà pronta in estate e fungerà da punto di ristoro per l’area turistica occupata dalla Panchina Gigante e dal Cuore Gigante, diventati ormai attrazioni della cittadina valbormidese.

“In inverno – spiega il sindaco Amedeo Fracchia – abbiamo già realizzato tutti i sottoservizi, contiamo di inaugurare il Bar del Cuore sabato 15 giugno con un grande concerto“.

Ma questa per località Girogrande non sarà l’unica novità, qui infatti verrà realizzata anche una zipline che collegherà l’area della panchina gigante ai laghi del Dolmen. “Volo dell’angelo”, questo il nome dell’opera, la prima di questo tipo nel Savonese, che offrirà ai più temerari la possibilità di planare a 120 chilometri all’ora, sospesi ad un cavo d’acciaio, ammirando il panorama da una prospettiva tutta nuova.

“A metà marzo – dichiara Fracchia – si terrà la riunione del comitato per la suddivisione del Fondo strategico di Regione Liguria e il nostro progetto dovrebbe essere non solo tra quelli candidati, ma anche tra quelli che verranno finanziati”. Il costo sarà di circa 500mila euro. “La zipline fa parte delle opere strategiche che abbiamo progettato per far partire dal punto di vista turistico il paese e il Bar del Cuore ne è un’opera accessoria, che spero vivamente di poter inaugurare ancora da sindaco”.