Elezioni a Roccavignale, scende in campo Roberto Casanova per sfidare il sindaco uscente

Roccavignale. Spunta la seconda lista in corsa alle prossime amministrative di Roccavignale, che sfiderà quella del sindaco uscente Amedeo Fracchia. L’annuncio ufficiale arriva direttamente da Roberto Casanova, 56 anni, due figli, manager di una multinazionale francese situata nelle Marche.

“Dopo alcuni anni di assenza, dovuti a ragioni personali, ritorno alla mia grande passione: la politica. Ho intenzione, infatti, di candidarmi a sindaco di Roccavignale, è il paese dove sono nato e che amo profondamente, qui ci vive da tempo immemore la mia famiglia e qui sono nati e vivono i miei figli”, commenta Casanova.

E prosegue: “Se sarò chiamato a responsabilità di governo mi rifarò alle passate esperienze come amministratore del Comune e della Comunità Montana. In particolare all’Amministrazione guidata dal sindaco Ezio Nolasco e dagli assessori Arturo Michelotti, Bartolomeo Bertone, Ugo Ghisolfo e Giuliano Strazzarino. All’epoca avevo 25 anni e da tutti loro, Ezio in particolare, ho imparato moltissimo. In quegli anni, infatti, abbiamo realizzato il nuovo edifico comunale, accorpando in un’unica sede gli uffici, la scuola Primaria, il ricovero mezzi, il centro Caf e le Poste; la metanizzazione del paese, raggiungendo le frazioni più isolate, progetto che mai era stata realizzato in passato; il rifacimento di gran parte dell’acquedotto comunale con l’importante costruzione della vasca di raccolta in località Sogli; il piano di insediamenti produttivi PIP nella zona industriale sita in località Martinetto, questo intervento è stato di fondamentale importanza, in quanto il gettito fiscale che ne deriva consente al nostro Comune cospicue entrate tutti gli anni”.

“Queste opere non avranno la risonanza mediatica del “Rock and Roll” estivo o delle varie “opere d’arte” sparse per il paese, ma sono estremamente concrete e facilitano la vita quotidiana degli abitanti del paese – prosegue il candidato – Ciò mi lascia credere che Roccavignale non deve continuare ad essere ‘un paese per il sindaco’, ma deve trovare ‘un sindaco per il paese’. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che mi hanno supportato in questa mia iniziativa ed un sincero augurio agli avversari perchè chi dimostra senso civico candidandosi per aiutare il paese ha comunque la mia stima”, conclude Casanova.