Prima Categoria “A”, il Millesimo è un rullo compressore: 4-0 al Cengio e primato consolidato

Risultato: Millesimo 4-0 Cengio (7’ Rovere, 51’ Villar, 61’ Guarco, 89’ Siri)

Al 94’ il match termina 4-0 senza ulteriori emozioni.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’89’ c’è gloria anche per Siri il quale trova la rende rendendo il parziale pesantissimo per il Cengio: il Millesimo cala il poker, è 4-0 al “Comunale”.

All’87’ Eboli cerca la porta dalla lunga distanza, ma il pallone termina alto.

All’85’ Stefan lascia il campo per favorire l’ingresso di Djomi.

All’84’ Villar attacca la profondità provando ad anticipare di testa Pelle (in uscita), ma il suo tentativo manca lo specchio della porta per un soffio.

All’81’ Siri rileva Torra, prosegue la girandola di cambi in casa Millesimo.

Al 78’ Pelle in uscita evita ad i suoi un passivo più pesante.

Al 75’ il Cengio sfiora la rete dell’1-3, ma Casanova risponde presente riuscendo a deviare in corner.

Al 74’ Macchia inserisce l’ex del match Salvatico al posto di uno stremato Rovere, quest’oggi protagonista di una prestazione straripante.

Al 71’ il Millesimo risponde con Protelli che subentra a Morielli.

Al 69’ Bastoni prende il posto di Riolfo.

Al 65’ Seccafen rileva Delfino: altro cambio tra le file dei locali.

Al 61’ il Millesimo prende il volo. Un’incursione di Guarco permette ai giallorossi di calare il tris: è 3-0!

Al 59’ il Cengio opta per inserire Di Nardo al posto di Venturino.

Al 57’ ecco la prima sostituzione del match: Negro rileva l’ammonito Bove, mister Macchia inserisce freschezza sulla propria corsia di destra.

Al 56’ Torra cerca il tris con una conclusione violenta, ma Pelle nonostante la posizione ravvicinata si supera abbassando la saracinesca: il Cengio rimane in partita.

Al 54’ Gallesio viene sanzionato per aver commesso un fallo tattico.

Al 51’ capolavoro di Villar. “El diez” del Millesimo pennella una traiettoria spettacolare calciando direttamente un calcio di punizione da posizione invitante la quale pennella la traversa insaccandosi in porta: è 2-0 al “Comunale”!

Alle 16.06 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio all’intervallo, si ripartirà dagli stessi ventidue visti durante i primi 45’.

Termina cosí 1-0 un primo tempo giocato su buoni ritmi.

Al 48’ il Millesimo cerca nuovamente fortuna dalla distanza, ma il tentativo termina fuori misura.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

Al 45’ Bove allontana il pallone per rallentare la ripresa del gioco, un gesto che gli costa un cartellino giallo.

Al 39’ Torra dal limite cerca la porta mancando di poco lo specchio: pallone sul fondo, ma ancora un’occasione costruita dal Millesimo.

Al 33’ Rovere torna a spaventare la retroguardia avversaria con un ottimo colpo di testa, Pelle però ha altri piani riuscendo con un colpo di reni incredibile a salvare i suoi: paratissima del portiere del Cengio.

Al 30’ anche Morielli viene ammonito per aver esagerato con le proteste.

Al 29’ il Millesimo risponde al pericolo corso precedentemente trovando la rete del raddoppio ancora con Rovere, ma l’arbitro ferma tutto: segnalata la posizione di OffSide proprio del numero 11 della squadra di mister Macchia.

Al 27’ Bayi interviene duro su Rovere venendo sanzionato.

Al 26’ incredibile chance per il Cengio! Uno splendido cross mette in difficoltà la difesa del Millesimo ma nessun giocatore granata riesce a trovare la deviazione vincente: brivido per i locali.

Al 22’ il match vive la sua prima fase d’impasse in seguito ad un avvio a ritmi altissimi: entrambe le squadre tornano a studiarsi con un avvolgente palleggio a centrocampo.

Al 15’ Rovere si conferma scatenato cercando la doppietta da posizione impossibile: pallone sul fondo, ma altro brivido per i granata.

Al 9’ buona reazione del Cengio che tenta di scuotersi dopo un avvio in chiaroscuro: attenta però la difesa della formazione giallorossa (oggi schierata in campo con le divise bianche).

Al 7’ il Millesimo conferma l’ottimo avvio trovando la via della rete. Torra con una buona conclusione da posizione defilata spacca la traversa; sulla respinta si avventa Rovere il quale, con uno splendido diagonale, trova il vantaggio: è 1-0 Millesimo al “Comunale”!

Al 4’ Bayi svirgola in area di rigore su un cross velenoso rischiando molto, ma Pelle riesce a bloccare a terra.

Alle 15.03 prende il via il match.

Le formazioni

Millesimo: Casanova, Bove (C), Guarco, Franco, Di Mattia, Vittori, Morielli, Delfino, Torra, Villar, Rovere.

A disposizione: Rabellino, Seccafen, Brusco, Bertuzzo, Protelli, Negro, Quinonez, Salvatico, Siri.

Allenatore: Fabio Macchia.

Cengio: Pelle, Giorgetti, Gallesio, Bayi, Eboli, Guastavino, Stefan (C), Riolfo, Venturino, Olivieri, Iriana.

A disposizione: Fois, Djomi, Ormenisan, Di Nardo, Bastoni, Ciappellano.

Allenatore:

Arbitro della sfida è il signor Dario Ghiso della sezione di Savona.

Presentazione

Millesimo. Oggi presso il “Comunale” Millesimo e Cengio si affrontano in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone A). Dopo lo 0-3 dell’andata, considerando anche la dolorosa sconfitta sofferta nell’ultimo turno, i granata di mister Molinaro venderanno sicuramente cara la pelle per soddisfare la propria voglia di rivalsa. I locali invece, oltre al prestigio derivante dalla vittoria di un derby, andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per blindare ulteriormente la vetta della classifica. I presupposti per assistere ad una gara appassionante sembrano davvero esserci tutti.