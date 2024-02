Prima Categoria, prosegue la corsa del Millesimo. Piccardo e Lasio: “Ci sentiamo i più forti ma l’Argentina lo è tanto quanto noi”

Millesimo. Un ruolino di marcia da 14 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Sono questi fin qui gli impressionanti numeri della stagione praticamente perfetta del Millesimo, squadra che domenica ha schiantato gli acerrimi rivali del Cengio con il risultato di 4-0.

A rendere possibile tutto questo, oltre ovviamente ai giocatori e allo staff tecnico, una dirigenza estremamente competente e presente come quella giallorossa, attiva dallo scorso anno non soltanto sull’aspetto sportivo ma anche sull’implementazione ed il miglioramento delle strutture a disposizione della società.

Luciano Piccardo, direttore generale del club, al termine del match ha commentato la prestazione di Bove e compagni dichiarando: “Sapevamo che sarebbe potuta essere una partita difficile se non l’avessimo indirizzata subito come fatto, motivo per cui siamo molto soddisfatti. Questo è il nostro vero derby e lo volevamo vincere. Abbiamo disputato una grandissima partita”.

“Noi ci sentiamo la squadra più forte del campionato – ha proseguito l’intervistato – ma non siamo soli. C’è un’altra corazzata (l’Argentina Arma, ndr) che non ci permette di mollare un secondo, ma Macchia ed il suo staff stanno svolgendo un lavoro straordinario. Noi siamo una corazzata ma l’Argentina lo è tanto quanto noi. Da qui alla fine saranno tutte finali, non possiamo permetterci di fare conti”.

In seguito ad intervenire è stato il direttore sportivo Luca Lasio: “Prima che io ero arrivassi era già stato svolto un gran lavoro, poi ovviamente con l’innesto di Greco e Guarco è stato aumentato ulteriormente il valore della rosa. Del Millesimo mi ha colpito la struttura societaria e tutto quello che stanno creando. La società è sempre presente e dispone di un polo funzionale clamoroso che sta implementando”.

Sul ‘derby nel derby’ con Gianluca Molinaro (i due hanno un passato comune nell’Altarese), l’intervistato ha poi svelato: “Ci siamo visti qui e abbiamo lasciato che andasse come doveva andare. Tanti ragazzi hanno fatto parte di quel gruppo, anche per questo era un derby nel derby. Noi ora dovremo continuare questo ruolino di marcia importante”.

Infine Piccardo ha concluso con un riferimento ai numerosi tifosi presenti sugli spalti: “Negli ultimi anni la prima squadra non ha mai avuto questo seguito. Sono contento per il presidente e per la sua famiglia perchè meritano un sostegno del genere e sono contento per i ragazzi perchè stanno facendo benissimo. Sono felice che il paese ci sostenga, è bello giocare con una cornice di pubblico del genere con tanti bambini e ragazzi”.