Prima Categoria “A”, montagne russe Cengio. Molinaro: “Serve esame di coscienza per ripartire, nei secondi tempi caliamo”

Cengio. Una sconfitta dolorosa per le modalità con cui è maturata (4-0 il risultato finale) e per il morale. È stato un derby da dimenticare quello vissuto dal Cengio oggi pomeriggio presso il “Comunale” di Millesimo, una gara durante la quale la squadra di mister Fabio Macchia ha praticamente sempre dato l’impressione di essere in controllo.

Solo durante i primi 45’ i granata sono riusciti a limitare l’onda d’urto degli avversari, questo salvo poi capitolare nel secondo tempo. Squalificato a causa dell’espulsione rimediata nel turno precedente contro la Virtus Sanremo, mister Molinaro ha comunque scelto di seguire i suoi dalla tribuna.

Intervistato al termine della gara, il tecnico del Cengio ha analizzato la partita disputata da Marian e compagni: “Partiamo dal presupposto che prendere gol dopo 7’ minuti ci ha un po’ tagliato le gambe. Poi abbiamo reagito bene sfiorando il pareggio e, al termine del primo tempo, forse ai punti avremmo meritato di più. Oggi come nelle scorse gare tuttavia abbiamo disputato dei buoni primi 45 minuti per poi calare. È qualche settimana che lo dico, dobbiamo lavorare su quest’aspetto. Il secondo gol successivamente, arrivato a inizio seconda frazione, guardando all’aspetto emotivo ci ha un po’ condizionato. Complimenti a loro, il risultato forse è troppo rotondo ma paghiamo delle nostre ingenuità”.

“È stata una bella partita – ha proseguito l’intervistato – disputata da due squadre che fondamentalmente giocano a calcio, chi ha pagato il biglietto credo si sia divertito. I miei giocatori ed io dovremo farci un esame di coscienza per ripartire, questo anche se in una rosa come la nostra certe assenze ovviamente pesano”.

Infine Molinaro ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Ci mancano i 3 punti di domenica, vincere avrebbe significato aver iniziato il girone di ritorno in maniera migliore rispetto a quello d’andata (9 punti vs 6). Siamo comunque in linea con quanto fatto nel girone d’andata, spero che andremo a conquistarci i punti necessari alla salvezza il prima possibile”.