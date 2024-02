Prima Categoria, il Millesimo si conferma inarrestabile. Macchia e Castello: “Siamo una grande famiglia che ha un obiettivo comune che speriamo di raggiungere”

Millesimo. Una vittoria utile a ribadire in maniera netta la propria forza. Quattro reti, un gioco spumeggiante e la consapevolezza di essere meritatamente al primo posto in classifica: è stato un derby ricco di soddisfazioni in casa Millesimo, formazione che domenica ha superato il Cengio con un netto 4 a 0.

Al termine della gara Fabio Macchia, tecnico del sodalizio giallorosso, ha commentato il momento dei suoi: “Orgoglio, credo che la parola chiave sia questa. In questo campionato ci sono squadre forti e, se non sono in vetta, è per meriti nostri che stiamo facendo una corsa pazzesca. Abbiamo tante assenze importanti ma, nonostante ciò, le prestazioni ci sono sempre state. Siamo contenti, il campionato ce lo giocheremo in due però questa squadra sta facendo qualcosa di incredibile, se non fosse per l’Argentina Arma probabilmente potremmo già quasi festeggiare. Se c’è questo distacco da alcune squadre è perchè stiamo lavorando bene; i meriti sono dei ragazzi, tuttavia mi sembra giusto puntualizzarlo perchè in giro sento parlare tanto”.

Concorde il vice allenatore Ivo Castello: “Come ha detto Fabio lavoriamo tantissimo in settimana e il merito è dei ragazzi che ci vengono dietro, sono bravi e disponibili. È vero il discorso della corazzata ma in parte, perchè senza gruppo squadra non si va da nessuna parte e penso che in altre categorie si veda questa cosa. Il merito è di tutto l’ambiente, siamo una grande famiglia che ha un obiettivo che speriamo di raggiungere”.

Infine a concludere l’intervista è stato mister Macchia: “Il pubblico quest’anno ci sta seguendo tanto, siamo contenti di avergli offerto un bello spettacolo e speriamo di continuare così. La famiglia Levratto, il Comune e i dirigenti hanno compiuto degli sforzi importanti per permetterci di lavorare al meglio. A mio parere però l’Argentina è uno squadrone tanto quanto noi, così come la Baia Alassio. Poi non dimentichiamoci dell’Ospedaletti, della Golfo Dianese e del Vadino. Noi stiamo facendo bene e per questo motivo dobbiamo mantenere questo tipo di spirito e di umiltà. Se continuiamo a fare queste prestazioni le chance di centrare la promozione diretta sono grosse”.