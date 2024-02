Finale 2024, Berlangieri si presenta: “Il Comune sia la casa dei finalesi. Creare condizioni di lavoro e sviluppo sarà la prima politica sociale”

Finale Ligure. “Mi metto al servizio dei finalesi e della comunità con passione e competenza“. Così Angelo Berlangieri presentando la propria candidatura a sindaco di Finale Ligure questa mattina presso la sala consiliare di Palazzo Ricci a Finalborgo, particolarmente gremita per l’occasione.

A sostegno della candidatura di Berlangieri (che riveste il doppio ruolo di presidente dell’Unione Industriali di Savona e di vice presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria) il gruppo di centro destra “Le Persone al Centro”, che era stato guidato in consiglio comunale come minoranza da Massimo Gualberti, candidato sindaco nella precedente tornata elettorale, e che ora vede tra le sue fila i consiglieri Paolo Folco e Camilla Fasciolo.

Una scelta “coraggiosa ma ponderata, valutata dopo tanti incontri e molte riflessioni. Ho scelto di candidarmi per fare del Comune la casa dei finalesi”.

Secondo Berlangieri “serve una nuova visione strategica sul futuro, non è pensabile lavorare solo inseguendo il ‘quotidiano’. Questo vale in particolare per le ex aree Piaggio, ma non solo ovviamente”.

“Finale si sta spopolando – ha aggiunto – Creare condizioni di lavoro e sviluppo è la prima politica sociale da fare. Dove c’era il lavoro, come ad esempio nelle ex aree Piaggio, deve tornare il lavoro, con progetti imprenditoriali che si possano concretizzare”.

Parlando della sua lista, Berlangieri ha specificato che sarà composta da “persone nuove e capaci che possano portare avanti un’azione di lavoro condivisa e partecipata”.