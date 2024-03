Finale 2024, Berlangieri presenta i gruppi civici a sostegno della sua candidatura: “Al servizio della città”

Finale Ligure. Si è tenuta nel pomeriggio presso la sala conferenze “Giorgio Gallesio” del Comune di Finale Ligure la presentazione dei gruppi civici a sostegno della candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri.

“Questa folla presente oggi – ha esordito con il suo discorso Berlangieri – è il modo migliore per raccontare qualcosa che non si può raccontare altrimenti. Siete la collettività che lavora per la comunità con la comunità dentro la comunità. Questo è e sarà il nostro mantra. Perché a giugno bisogna andare a votare e aver fiducia in noi? Bisogna andare a votare tutti e dobbiamo essere capaci, come comunità, di convincere la maggior parte dei finalesi di quanto sia importante costruire il nostro futuro tramite il voto. Se vogliamo che il vento del cambiamento interrompa la deriva che sta affrontando la nostra città e che Finale non si senta seconda a nessuno, dobbiamo andare a votare”.

Ha proseguito il candidato sindaco finalese: “E andando a votare bisogna avere fiducia in noi perché abbiamo una visione chiara della nostra città. Abbiamo una cifra politica vera, non cerchiamo il potere fine a se stesso. Abbiamo una leadership che si mette a disposizione di tutti e ascolta tutti ma è incondizionabile e lavora solo per la città. Noi abbiamo strategie, tattiche e azioni che porteremo a compimento nei cinque anni di amministrazione. Vogliamo essere un’amministrazione che si prende cura della città e del territorio, del ‘contenitore’ in cui opera e lavora. Non conta quanti soldi si spendono e quante cose si fanno ma come si fanno. Occorre una direzione, un senso. Se vogliamo travolgere l’inerzia che ha colpito il nostro paese, ora è il momento“.

Durante l’evento di presentazione hanno preso la parola i portavoce dei tre gruppi civici che sosteranno la candidatura di Berlangieri.

“Veniamo da un’esperienza consigliare iniziata cinque anni e che si sta concludendo. Per noi è stato naturale convergere su Angelo per la sua carica e la sua competenza. Portiamo la nostra esperienza e le tante battaglie fatte come minoranza. Integriamo le nostre battaglie nel progetto del gruppo e chiediamo a tutti un aiuto e una partecipazione nel percorso che ci porterà a giugno”, ha detto Paolo Folco di “Le persone al centro”.

Marco Bruzzo, di Finale Futura, ha detto: “La partecipazione di molti cittadini oggi è segno del lavoro che stiamo creando come lista. Finale Futura è nato quasi per scherzo dall’idea di persone che vogliono valorizzare la città e fare il bene di Finale e dei finalesi. Da cosa nasce cosa e lungo il cammino abbiamo incontrato persone significative del territorio e poi Angelo, che è un vulcano che ci dà l’energia per andare avanti. Ci siamo confrontati sui temi e sui macro argomenti e abbiamo portato avanti questo progetto che ci vede a fianco di altri gruppi. I motivi di questo gruppo civico è il desiderio di rappresentare i cittadini e il civismo, portare la gente a votare. Con queste iniziative i finalesi possono avere fiducia nel voto e nella possibilità di cambiare la città. Oggi la forza civica che confluisce nella lista Berlangieri Sindaco ci porterà alle prossime elezioni. Noi ci siamo, i cittadini sono interlocutori privilegiati e chi è oggi qua può portare amici e parenti a votare”.

Infine, Andrea Calcagno, di Noi Altri, è intervenuto ricordando che “Finale perde 120 abitanti ogni anno e l’età media nel savonese è la seconda più alta in Europa. Tanti giovani quindi non si sentono più rappresentati dalla politica. Vogliamo costruire un luogo di incontro come era il Belvedere. Trent’anni fa due ragazzi con due stipendi riuscivano a comprare casa, oggi non è più così facile. Finale non viene più scelta dai turisti giovani perché non ci sono più servizi, il nostro è un turismo anni ’60. Finalmarina è il rione che più ha perso in questi anni. Gli eventi sono vitalità, non devono essere solo mondani ma anche culturali e devono portare sviluppo. In Angelo abbiamo trovato una persona disposta ad ascoltarci e metterci al centro come non succedeva da dieci anni”.

Berlangieri ha aggiunto: “Ci metteremo tutto l’impegno e la passione per cambiare Finale. Insieme è possibile“.

A margine della presentazione, il candidato sindaco finalese ha fatto sapere che i gruppi civici rappresentano “gli uomini, le donne, le ragazze e i ragazzi di Finale che mi hanno convinto a fare questo passo. Sono tre movimenti che si sono confrontati tra di loro e hanno consentito la costruzione del programma che a breve presenteremo a tutta la città insieme alla lista, ai simboli e a tutto il necessario per la comunicazione. Uno è un gruppo che fa riferimento a Le Persone al Centro, anche se non tanto dal punto di vista della composizione consiliare. Poi c’è il gruppo Finale Futura e un gruppo che si chiama Noi Altri, che mi rendono molto orgoglioso perché sono ragazzi che vogliono impegnarsi in politica e costruire la nuova classe dirigente del futuro del paese”.

Berlangieri ha concluso dicendo che “il gruppo si è costituito in questo anno e qualche mese spontaneamente, attraverso il confronto fra di loro, le discussioni e la condivisione dei punti essenziali programmatici. Il gruppo già c’è e oggi lo presentiamo pubblicamente per far vedere le persone, per dare il senso di cosa noi intendiamo per politica. Una connettività che lavora con la comunità e per la collettività e al servizio dei finalesi. Questo è il motivo per cui oggi tante persone sono qui, a dare la loro testimonianza. Perché un gruppo di finalesi ha deciso deciso di correre insieme per cambiare in meglio”.