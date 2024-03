Finale 2024, Berlangieri presenta i gruppi civici. E venerdì la visita del ministro Zangrillo

Finale Ligure. Angelo Berlangieri prosegue la sua campagna elettorale in vista del voto di giugno per le amministrative di Finale Ligure. Domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 18.00, nella location di Sala Gallesio in via Pertica, il candidato della lista “Berlangieri Sindaco” presenterà ufficialmente i gruppi civici finalesi a sostegno della sua candidatura.

Un’altra presentazione dopo l’annuncio dell’ex presidente dell’Unione Industriali di correre per la carica di primo cittadino.

E sempre a Finale Ligure, per la giornata di venerdì 15 marzo è in programma la visita a Finale Ligure del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

All’incontro, che aprirà anche la campagna elettorale delle Europee, parteciperanno oltre al vice capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria Angelo Vaccarezza, anche il vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia e, con molta probabilità, sarà presente anche il governatore Piemontese Alberto Cirio.

“Abbiamo scelto Finale Ligure in quanto in questa località della nostra provincia i movimenti di centro destra stanno lavorando insieme a molte associazioni per la nascita di un progetto civico che ponga fine all’ormai decennale governo cittadino del PD” ha dichiarato il neo commissario provinciale di Forza Italia Luigi Pignocca.