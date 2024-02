Cambiamo e Lega con il Pd a Finale, Demichelis smorza: “Libertà di scelta ai nostri candidati”

Finale Ligure. Continua a tenere banco la questione della corsa elettorale a nuovo sindaco di Finale Ligure.

Questa mattina sulle nostre pagine un’analisi della spaccatura del centrodestra per le prossime elezioni previste, nel 2024. Se da una parte Angelo Berlangieri è appoggiato da Fratelli d’Italia e da Forza Italia il suo sfidante e attuale vicesindaco, Andrea Guzzi, può contare sull’apporto della Lega di Cambiamo e Udc oltre che del Pd (forza di maggioranza uscente). Una scelta discussa ma quel che è certo che questi tre partiti del centrodestra hanno preso una strada opposta rispetto agli altri alleati di maggioranza sostenendo un candidato del Pd.

Sulla questione si è così espresso il sindaco di Andora, Mauro Demichelis che chiede ai suoi di votare il libertà e coscienza: “Faremo il punto con il Presidente Toti nelle prossime settimane, anche perché mancano ancora due mesi dalla presentazione delle liste. Abbiamo ottimi rapporti con entrambi i candidati e ci auguriamo che alla fine persone che hanno una simile visione di crescita di Finale Ligure e della Liguria possano trovare un accordo. In ogni caso, come movimento civico, lasciamo ampia libertà ai nostri candidati locali di scegliere con chi schierarsi e dove non vi fosse una convergenza ampia lasceremo libertà di scelta, pur ovviamente lavorando per le nostre preferenze politiche e dei candidati”.