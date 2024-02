Eccellenza. Pietra Ligure vs Serra Riccò LIVE: i ragazzi di Cocco per continuare a sognare

PIETRA LIGURE 0 vs SERRA RICCÒ 2 (27′ Salvini, 35′ Robotti)

45+5′ Finisce un intenso primo tempo al De Vincenzi, Pietra sotto di due reti all’intervallo dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Deve riordinare le idee Cocco negli spogliatoi se vuole centrare il settimo risultato utile consecutivo.

45+4′ Fondamentale uscita di Vernice sul cross teso di Panepinto, evitato lo 0-3.

45+1′ Stavolta sbaglia dagli 11 metri Gabriele Insolito, pallone alla destra del portiere. Si rimane sullo 0-2, primo tempo stregato per il Pietra.

41′ Rigore per il Pietra! Sbracciata su Dominici dopo il cross di Sancinito da calcio di punizione. Arriva la chance per rimettere in piedi la gara. Sul punto di battuta si presenta Insolito: suoi gli ultimi due gol biancocelesti, tra cui quello su rigore ad Arenzano domenica scorsa.

39′ Anich prova a caricare il Pietra con un tiro dai venticinque metri che però non preoccupa Scatolini. Intanto predica calma ai compagni il portiere biancoceleste Vernice.

35′ Raddoppio degli ospiti! Corner dalla destra battuto perfettamente da Panepinto, colpo di testa di Robotti che si insacca all’angolino.

33′ Fioccano i cartellini: nella “lista dei cattivi” finisce anche Robotti per un fallo commesso ai danni di Rovere. Partita sbloccata e aumenta il nervosismo in campo.

31′ Ingenuo Francesia Berta che allontana il pallone su una punizione in favore del Pietra: il giallo non arriva, ma è indirizzato invece a Insolito che ha protestato con veemenza.

30′ Ammonito Andreetto che ha fermato irregolarmente la ripartenza di uno scatenato Salvini.

27′ Passa in vantaggio il Serra Riccò! Cross di Robotti dalla destra, pallone che arriva nella zona di Salvini che non sbaglia, 0-1 al De Vincenzi.

25′ Risalgono i giri del motore biancoceleste: destro di Insolito da posizione angolata, palla larga ma di poco.

24′ Tenta di far male con un colpo di testa Ymeri, ma il pallone termina sopra la traversa.

22′ Fino a questo momento impeccabili i due pacchetti difensivi, difficile per gli attaccanti riuscire a sfondare: la sensazione è che chi commetterà il primo errore possa perdere la gara.

17′ Fase equilibrata della partita, senza occasioni. Diversi contrasti e grande intensità nella zona centrale del campo.

12′ Difende bene la retroguardia biancoceleste sulla prima offensiva del Serra Riccò. Si conclude con un nulla di fatto, però, il cross da sinistra di Preti che termina l’azione.

9′ Fermo a terra dopo un colpo subito al volto su un duello aereo Francesia Berta. Tanta aggressività da parte del Pietra per velocizzare il recupero palla.

7′ Secondo fallo su Gabriele Insolito, questa volta arriva il cartellino giallo per Ymeri. Avvio brillante del 20 biancoceleste.

4′ Inizia bene il Pietra con una conclusione di Rovere dal limite che viene deviata e successivamente bloccata dal portiere, poi ci prova anche Sancinito con un calcio di punizione ma da troppo lontano.

Si parte!

Primo Tempo

Novità tra i titolari: Cocco fa quattro cambi rispetto all’ultima partita e Gianmarco Insolito va in panchina. Non parte dal primo minuto nemmeno Curabba, miglior marcatore stagionale del Serra Riccò.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 4 Lufi, 6 Guaraglia, 8 Puddu, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Anich, 14 Sancinito, 19 Franco, 20 Ga. Insolito. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 3 Bolia, 5 Aicardi, 7 Gi. Insolito, 11 Mehmetaj, 15 Pescio, 16 Varaldo, 17 Asteggiante, 18 Oddone.

Serra Riccò: 1 Scatolini, 2 Garibaldi, 3 Robotti, 4 Vignolo, 5 Panepinto, 6 Gattulli, 7 Preti, 8 Stabile, 9 Francesia Berta, 10 Ymeri, 11 Salvini. A disposizione di mister Salamone (Repetti in tribuna): 12 Stralla, 13 Stradi, 14 Spallarossa, 15 Canovi, 16 Curabba, 17 Campaner, 18 Fossati, 19 Placito, 20 Ranasinghe.

La direzione arbitrale della gara è affidata a Matteo Facino della sezione di Genova. Insieme a lui, nel ruolo di assistenti Lorenzo Trucco (Imperia) e Davide Ciminelli (Savona).

Pietra Ligure. All’andata era uno scontro salvezza, oggi l’appuntamento tra Pietra Ligure e Serra Riccò è ben altro. I biancocelesti sono in piena lotta playoff, con 11 lunghezze di vantaggio sulla compagine genovese, attualmente in zona playout. A questo punto della stagione, la squadra di mister Matteo Cocco non vuole fermarsi e oggi potrebbe arrivare il settimo risultato utile consecutivo. Insomma, i 32 punti conquistati sin qui pongono il Pietra nella condizione di favorita per il match di questo pomeriggio.

Fermare il treno biancoceleste è l’obiettivo del Serra Riccò che cerca punti fondamentali per conservare la categoria. I gialloblù sono reduci dalla vittoria di settimana scorsa contro la Sammargheritese, grazie all’ottavo gol in campionato di Moreno Curabba. Chissà se oggi la formazione di mister Massimo Repetti troverà la seconda vittoria di fila, ma soprattutto se svolgerà anche oggi il ruolo di “ammazza-grandi”: Imperia, Rivasamba, Arenzano, Cairese e proprio il Pietra all’andata sono già state stoppate dal Serra Riccò.