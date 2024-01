Tutela del territorio e cura degli animali: il Comune di Albenga sottoscrive una convenzione con le Guardie Zoofile

Albenga. È stata firmata ieri, lunedì 29 gennaio, la convenzione tra Comune di Albenga e Guardie Ecozoofile di GADIT OdV.

Nasce così una collaborazione importante in grado di andare a dare risposte sempre più efficaci su tematiche come la tutela ambientale e la tutela degli animali (ad esempio l’esatta conduzione dei cani, la raccolta delle deiezioni canine ecc).

Afferma Michael Ferrante Presidente delle Guardie Ecozoofile: “Sono estremamente orgoglioso di annunciare che le Guardie Ecozoofile di GADIT OdV, di cui ho l’onore di essere il presidente e dirigente territoriale, hanno stretto una convenzione di collaborazione con l’amministrazione comunale di Albenga. Desidero esprimere la nostra gratitudine per la fiducia che ci è stata accordata. Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a favore dell’ambiente e del benessere animale. Il nostro nucleo si garantiranno la tutela e la salvaguardia del nostro territorio, attraverso servizi di vigilanza attiva. Siamo consapevoli dell’importanza di preservare la bellezza e l’equilibrio ecologico di Albenga e delle sue zone limitrofe, pertanto, ci impegneremo a monitorare il territorio, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di depredazione”.

“Ma il nostro impegno non si ferma qui. Le Guardie Ecozoofile si occuperanno anche della tutela e della cura degli animali, contribuendo a garantire un trattamento dignitoso e rispettoso per tutte le specie presenti sul nostro territorio. Ringrazio ancora l’amministrazione comunale di Albenga per questa opportunità preziosa e rinnovo l’impegno della nostra organizzazione ad agire con professionalità, passione e dedizione, al servizio della tutela dell’ambiente e degli animali. Insieme, possiamo creare un futuro migliore per il nostro territorio e per le future generazioni. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le autorità locali e le comunità per promuovere la consapevolezza e l’importanza di un ambiente sano e di una convivenza pacifica tra uomo e animale. Grazie a tutti coloro che sostengono il nostro lavoro e credono nell’importanza della protezione dell’ambiente e del rispetto per ogni forma di vita. Siamo pronti a metterci in gioco e a dare il massimo per Albenga e per tutto il nostro splendido territorio”.

Afferma l’assessore Mauro Vannucci: “Persone competenti, preparate e con una spiccata sensibilità ambientale e per la tutela degli animali, attraverso la collaborazione con le Guardie Ecozoofile il Comune di Albenga si occuperà in maniera ancora più efficace e attiva di quelle che sono tematiche di fondamentale importanza per noi. Grazie alle Guardie Ecozoofile riusciremo a tutelare e controllare il territorio anche a vantaggio della sicurezza dei cittadini”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Ringrazio le Guardie Ecozoofile per essersi messe a disposizione e per la collaborazione che hanno offerto all’Amministrazione, ma ancor più alla città. È insieme che possiamo fare sempre meglio per Albenga su tematiche importanti come quelle trattate”.