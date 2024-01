Spiaggia Prolungamento a Savona, l’assessore: “Al lavoro per avviare la procedura per il recupero dell’area quest’estate”

Savona. Rinnovo della concessione che scade a settembre 2024 e trovare un gestore dopo una procedura a evidenza pubblica. Sono questi gli obiettivi che si pone il Comune per riqualificare l’area di spiaggia sotto la fortezza del Priamar al Prolungamento.

“L’area è oggetto di degrado da moltissimo tempo e a questa giunta interessa recuperarla perchè tutta la zona è molto interessante per l’aggregazione giovanile”, ha detto l’assessore allo Sport Francesco Rossello durante il consiglio comunale di oggi pomeriggio.

Per qualche mese a fine 2022 dell’area hanno usfruito alcune società sportive, poi ora è di nuovo abbandonata. Nell’area starebbero tre campi da beach volley regolamentari, ma non è dotata di servizi (scarichi, luce, acqua). “Vorremmo recuperare quest’area cercando investimenti anche privati. Sicuramente non sarà pronto per l’estate 2024, ma vorremmo avviare la procedura, estendere la convenzione con Autorità Portuale e quali servizi offrire. Bisogna rispettare i vincoli paesaggistici perchè la zona si trova sotto il Priamar. Stiamo continuando a discutere coon Autorità Portuale, la prossima settimana presenterò il progetto in Regione per definire i dettagli”.

“In questo tratto di spiaggia vivono senzatetto, si spaccia droga, vengono spesso appiccati fuochi e più di una volta l’assministrazione comunale ha garantito che si sarebbero organizzati tornei e manifestazioni sportive per vivere quello spazio”, ha detto il consigliere Pietro Santi durante la presentazione della sua interpellanza per chiedere il destino di questa zona. “Saremmo costretti a vivere un’altra estate con disagi”.