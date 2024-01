Dimensionamento scolastico, a Carcare un’assemblea pubblica contro l’accorpamento tra liceo e Istituto Comprensivo

Carcare. Accorpamento del Liceo Calasanzio e dell’Istituto Comprensivo, il Comune di Carcare organizza un’assemblea pubblica per discutere sulla scelta di Regione Liguria di unire le due scuole. L’incontro, a cui è invitata la popolazione, si terrà questa sera (25 gennaio) alle ore 20:30 presso il Centro polifunzionale in via del Collegio.

Al vertice parteciperanno i consiglieri regionali savonesi, il presidente della Provincia di Savona, il Comune di Savona, i sindaci del distretto valbormidese e i sindacati. Oltre ai dirigenti e ai dipendenti dei due istituti, direttamente coinvolti nel percorso di dimensionamento scolastico, che sul nostro territorio vedrà l’unione anche dell’Istituto Comprensivo di Spotorno con quello di Quiliano.

“Nell’ottica della nostra politica volta sempre a portare a conoscenza della popolazione quello che accade – spiega il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri – abbiamo deciso di organizzare questa assemblea, che si terrà a poche ore di distanza dalla riunione a cui parteciperemo a Genova“. Domani pomeriggio, alle 14:30, infatti si riunirà la terza Commissione consigliare: “Cercheremo di capire quali sono i criteri che hanno portato a questa decisione, a cui noi siamo assolutamente contrari. Penalizza il territorio valbormidese, che già deve fare i conti con diversi disagi, e i due istituti, che sono delle eccellenze – sottolinea il primo cittadino – È comprensibile a tutti come uno studente di quinta liceo abbia delle esigenze completamente differenti rispetto ad un allievo di prima elementare. Tra l’altro l’Istituto Comprensivo ha oltre 1400 studenti e sottintende già 12 plessi e 5 Comuni”.

In questa battaglia il sindaco di Carcare ha trovato l’appoggio e il supporto dei colleghi della Valbormida, della Provincia e anche del Comune di Savona, dove si è palesata l’ipotesi di un accorpamento degli istituti secondari Boselli-Alberti e Mazzini-Da Vinci . “Insieme a Savona e alla Provincia saremo compatti nell’opporci a questa decisione. Non facciamo la guerra con Savona e non importa l’appartenenza politica, l’obiettivo è cercare di evitare che le nostre scuole siano costrette a pagare le conseguenze di queste scelte profondamente sbagliate”, conclude Mirri.