Carcare: sindaco, Cgil e dirigenti scolastiche sul piede di guerra contro la delibera regionale sull’accorpamento di Ic e Calasanzio

Carcare. “Un’altra tegola, l’ennesima, cade sulla Val Bormida grazie a chi prende le decisioni da Genova senza conoscere la nostra realtà”. Questo il commento “a caldo” del sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, sulla delibera regionale che prevede, per l’anno scolastico 2024-2025, l’accorpamento dell’Istituto comprensivo e del Liceo Calasanzio.

“Dopo il lavoro proficuo che aveva portato ad allontanare lo spauracchio dell’Unione degli istituti carcaresi, ora arriva una pessima marcia indietro che grava sulla formazione di oltre un migliaio di studenti – prosegue Mirri – Il tutto condito da una bugia: quella della Regione che afferma di aver ascoltato il territorio e le autonomie locali”.

“Ma quando mai! Nemmeno la Provincia di Savona è stata informata, come mi è stato ribadito dal presidente Pierangelo Olivieri. A questo punto daremo battaglia, insieme ad altri sindaci, perché la Val Bormida è stanca di accettare decisioni senza senso”.

Dello stesso avviso la dirigente dell’Ic Carcare, Raffaella Battiloro, e del Calasanzio, Maria Morabito: “Siamo arrabbiate, prima ci avevano garantito che avrebbero evitato di coinvolgere la Val Bormida nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2024/2025, proprio per i numeri che ci contraddistinguono e per le criticità del nostro territorio, e ora la Regione snobba così la nostra realtà. Non è ammissibile”, concludono le dirigenti.

Tra le prime reazioni anche quella del segretario della Cgil, Andrea Pasa: “Ridimensionamento scolastico. Ennesima scelta che penalizza la provincia di Savona e l’entroterra valbormidese. Toti e la regione continuano a imporre scelte senza interloquire con i rappresentanti locali”.

“I consiglieri regionali di maggioranza eletti in provincia di Savona battano un colpo per difendere il territorio da decisioni profondamente sbagliate. Non se ne può più, sanità, sviluppo, infrastrutture e scuola, la Regione continua a mettere all’angolo il savonese. Il nostro territorio non è solo poco rappresentato ma è soprattutto mal rappresentato” conclude il segretario della Cgil savonese.

E ancora: “Accorpare un liceo con una storia come il Calasanzio, con il Comprensivo è veramente incredibile. Scuole completamente differenti, per organizzazione e utenza. Esigenze difficilmente conciliabili”, afferma Licia Cesarini della Flc Cgil.