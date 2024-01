Accorpamento Ic Carcare e Calasanzio, incontro in Regione. Olivieri: “Stiamo valutando quali misure adottare”

Carcare. “La decisione della Regione di accelerare i tempi della riorganizzazione della rete scolastica, motivata dall’urgenza impressa dal Ministero, è stata sorprendente, poiché nell’anno corrente nessun Istituto provinciale avrebbe dovuto essere coinvolto dal provvedimento. La delibera è stata approvata, al momento, solo dalla Giunta regionale e non è conforme a quanto deliberato in Consiglio Provinciale del 18 ottobre scorso”. Lo scrive in una nota la Provincia di Savona.

”Stiamo procedendo con l’analisi approfondita del delicatissimo e complesso tema del dimensionamento” afferma il Presidente Olivieri.

“Ieri ho avuto l’opportunità di discutere direttamente di questo argomento presso l’ufficio regionale, e oggi proseguo questa trattazione al fine di raccogliere tutti gli elementi utili. Abbiamo programmato una riunione immediata di confronto con tutti i membri del Consiglio Provinciale, durante la quale condividerò operativamente tutte le informazioni raccolte. Giovedì mattina parteciperò alla seduta del Comitato regionale C.R.I.F. Successivamente, avvieremo il confronto con l’Ufficio Scolastico Provinciale e valuteremo i termini per adottare tutte le misure e gli atti formali necessari, a partire da una possibile mirata delibera di Consiglio Provinciale”.