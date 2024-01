Caos autostrade, 11 km di coda tra Borghetto e Spotorno: nuovi disagi

Savona. Altra domenica di disagi alla viabilità autostradale nel savonese, dove nel pomeriggio le code hanno raggiunto anche gli 11 km tra Borghetto e Spotorno, in direzione Genova. Forti rallentamenti e code, tuttavia, anche nel tratto tra Spotorno e Savona, generando quindi il consueto “serpentone” di auto e veicoli fermi sulla carreggiata.

Lunghi i tempi di percorrenza delle tratte in direzione levante. Ma anche ponente si segnalano criticità, con rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino, in direzione Francia, a causa dei lavori e dei cantieri autostradali, ma anche per un incidente, senza gravi conseguenze, che ha creato lo stop alla circolazione viaria per la necessaria azione dei soccorritori in un tamponamento tra due auto, avvenuto per cause ancora da accertare: due le persone trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona.

Un altro sinistro autostradale, sempre in direzione ponente, si era verificato intorno alle 13.15 di oggi, tra Finale Ligure e Pietra Ligure: anche in questo caso nessun grave ferito, ma effetti sulla viabilità in transito.

Nel primo pomeriggio sulla A6 rallentamenti di 1 km tra il bivio A6/A10 Savona-Altare, in direzione Torino, sempre per gli interventi di manutenzione viaria in programma sulla tratta (QUI i cantieri indicati da Autofiori).

Intanto, per quanto riguarda la competenza di Aspi, ecco le previsioni di percorrenza per la giornata di domani: le maggiori problematiche al traffico sono attese in direzione Savona, in particolare dalle 7.00 alle 19.00. Bollino rosso indicato per la A26, dalle 10 alle 13.00 in direzione Gravellona Toce, ma possibili congestionamenti viari sono previsti nell’arco dell’intera giornata, anche in direzione Genova.