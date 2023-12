Vado Gateway, protesta sindacale: in arrivo tre giorni di sciopero

Vado Ligure. Dichiarazione di sciopero al terminal Vado Gateway S.p.A proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

La protesta indetta dai sindacati di categoria sarà di 24 ore e riguarderà, quindi, l’intera giornata lavorativa per il 15, 16 e 17 gennaio 2024.

Dopo lo stato di agitazione indetto lo scorso 20 dicembre, le organizzazioni sindacali hanno giudicato negativamente le interlocuzioni avviate nell’ambito della procedura di raffreddamento con l’inco9ntro del 27 dicembre presso l’Unione Industriali.

“Manifestiamo preoccupazione per le scadenti relazioni industriali che si palesano, in questo caso, con la comunicazione del 28/12/2023 inviata dalla Head of Human Resources, Roberta Ragone, che a nostro avviso altera i contenuti anticipati nel confronto avvenuto tra le parti e nella bozza di verbale di accordo ricevuta a conclusione della riunione del giorno 27 dicembre 2023” affermano le segreterie provinciali dei sindacati di categoria.

In relazione alla vertenza sindacale in atto, ecco la proclamazione delle tre giornate di sciopero che riguarderanno tutti i lavoratori, lavoratrici e dipendenti di Vado Gateway.