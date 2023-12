Savona, questa sera la “Santa Claus Walk”: ecco il contest fotografico di IVG per il Miglior Gruppo

Savona. L’associazione “Chicchi di riso” E.T.S. e il Comune di Savona, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, Confcommercio Savona, il comitato provinciale del Coni e Relaxioni lanciano l’ottava edizione della Savona Santa Claus Walk che si tiene questa sera dalle 16 alle 22 prevalentemente in piazza Sisto IV e via Manzoni.

La caratteristica camminata non competitiva, aperta a tutti e con partecipazione libera a condizione che si indossi un abbigliamento da Babbo Natale o almeno un capo di colore rosso, rientra nel calendario degli eventi programmati in collaborazione con le associazioni del territorio di animazione del periodo natalizio in città.

In occasione della manifestazione è previsto anche un contest fotografico in collaborazione con IVG per il Miglior Gruppo. Per partecipare dovrete inviare la vostra foto alla mail comunicati@ivg.it – con oggetto della mail “Foto Contest Santa Claus Walk” – entro e non oltre le 23.59 del 26 dicembre. La redazione di IVG le pubblicherà in un apposito album sul quale sarà possibile votarle fino alle 23.59 del 31 dicembre 2023. Vinceranno le 3 foto che riceveranno più voti.

“Siamo felici che il giorno dell’antivigilia le strade della nostra città siano animate da una iniziativa coinvolgente e che rappresenta un momento di festa per famiglie e associazioni – commenta Elisa Di Padova, assessore agli eventi – Inoltre si tratta di un’iniziativa che, per esempio, attraverso la raccolta di generi alimentari a cura della Comunità di Sant’Egidio vuole offrire un momento di condivisione e di speranza all’interno della nostra comunità”.

“Dopo la ripartenza dello scorso anno – aggiunge l’assessore allo sport Francesco Rossello – Abbiamo voluto fortemente mantenere anche a Savona questa tradizione che vogliamo sempre di più connotare come una grande festa con animazione e giochi che ha il suo culmine più suggestivo nella corsa colorata che sarà ancora più d’impatto, perchè si svolgerà principalmente nei caruggi del centro storico”.

Il programma

– Ore 16 – animazione teatrale con Massimo Ivaldo ed il suo “Abbecedario Straordinario”. Allegri racconti in gioco: Divertirsi tanto davvero con … poco!

– DJ set con Gianni Rossi, animazione musicale

– Raccolta generi alimentari a cura della Comunità di Sant’Egidio

– Villaggio giochi gonfiabili a cura di CONFCOMMERCIO

– Animazione a cura del Centro Accademico Danza Moderna u.s Acli diretto dalla Prof.ssa

Cristiana Rossi

– Ore 19,45 Inizio Camminata dei Babbi Natale per le vie del Centro Storico

– Ore 21 Aspettando Santa Claus: Musica con Gianni Rossi

– Ore 22 Termine evento

La zona partenza e arrivo della Camminata è in piazza Sisto IV. Nel corso del pomeriggio saranno predisposte postazioni di Street Food in piazza Sisto IV, un’esposizione di antiquariato in via Manzoni e un punto ristoro a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Savona.

Il contest fotografico

Sono previsti premi per il miglior gruppo e per il miglior costume di Babbo Natale. In Piazza Sisto IV sarà presente una postazione di Radio 104 per la cronaca degli avvenimenti. IVG si occuperà, come detto, del contest per quanto riguarda la sfida per la foto del Miglior Gruppo. I premi sono messi in palio dall’Associazione “Chicchi di riso” E.T.S.

Percorso (circa 4 chilometri)

Piazza Sisto IV° (Partenza), Corso Italia, Piazza Giulio II°, Piazza Pertini, attraversamento pedonale su Corso Mazzini, Via Dante Alighieri, Piazzale Eroe dei due Mondi, rotatoria intorno al monumento a Giuseppe Garibaldi, Piazzale Eroe dei due Mondi, Via Dante Alighieri, attraversamento pedonale su Corso Mazzini, Piazza Pertini, Piazza Giulio II°, Via Untoria, Via Caboto, attraversamento pedonale su Piazza Cavallotti, Via Caboto, Piazza Vacciuoli, Via dei Sansoni, Via Pia, discesa Piazza della Rovere, Via Quarda Superiore, Vico Sacco, Piazza dei Consoli, Via Paleocapa, Largo Varaldo, Via Pia, Via Aonzo, Piazza Chabrol, Via Santa Maria Maggiore, Piazza Sisto IV° (Arrivo).

Modalità di iscrizione

Per chi possiede un capo natalizio è sufficiente presentarsi alla partenza nell’orario stabilito. Nel caso in cui non lo si possieda è possibile reperirlo nei punti vendita sottoindicati a partire dalle ore 15: Pellicano in via Manzoni 36, Poldo Cafè in piazza Sisto IV 11/r, Sporting in Darsena, piazza Guido Rossa, 26/r. Il costo è 10 euro per il costume completo da Babbo Natale, di 5 euro per il cappellino e 3 euro per le corna di renna. La disponibilità è salvo esaurimento scorte.