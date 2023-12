Karate Club Savona ancora protagonista alla Youth League 2023: bronzo per Vittoria Galati 

Savona. Si è svolta a Jesolo, da mercoledì a domenica, l’ultima tappa della Youth League 2023, la Coppa del Mondo giovanile di Karate, competizione che ha visto sfidarsi oltre 4000 atleti in rappresentanza di 81 Nazioni. Anche questa volta il Karate Club Savona, guidato dai tecnici Raffaella Carlini e Corrado Buscaglia, ha ottenuto grandi risultati nel Kumite.

Splendida medaglia di bronzo conquistata da Vittoria Galati nella categoria Under 14 F -42kg che, dopo aver vinto due incontri, cede ad una fortissima atleta tedesca che sarà poi medaglia d’argento. Ripescata vince tutti i tre incontri successivi conquistando un meraviglioso terzo posto.

Settimo posto su 79 atleti invece per Saimon Domi nella categoria Cadetti M + 70 kg e nono posto su 91 atlete per Matilde Fiume nella categoria Cadetti F -54 kg.

Piazzamento sfiorato per Micol Genta nella categoria Junior F -48kg che, dopo aver vinto 3 incontri, si ferma solo alla finale di tappeto contro un’atleta spagnola dopo un combattimento di altissimo livello.

Si chiude così il circuito della Coppa del Mondo del 2023 che ha visto il Karate Club Savona protagonista in tutti gli eventi disputati: nella prima tappa di Dubai, medaglia di bronzo per Micol Genta Junior F -48 kg, quinto posto per Maya Marenco U14 F -47 kg e settimo posto per Saimon Domi Cadetti M -70kg; nella seconda tappa di La Coruña, medaglia di bronzo per Giacomo Ferraris U14 M -40 kg e nono posto per Maya Marenco U14 F -52kg; nella terza tappa Croata di Porec quinto posto per Andrea Moresco U12 M -30kg; nella quarta tappa messicana di Merida, medaglia di bronzo per Micol Genta Junior F -48 kg.

Un anno ricchissimo di soddisfazioni per il team savonese già proiettato ai tantissimi impegni del 2024.