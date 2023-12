Incidente tra due camion e due auto, A10 in tilt: 4km di coda tra Albisola e Varazze

Celle Ligure. Incidente nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A10, avvenuto al km 30, sul viadotto Teiro, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, il sinistro ha riguardato due camion e due autovetture, per cause ancora in via di accertamento, ed è avvenuto proprio nel doppio senso di marcia istituito per i lavori in corso. A seguito dell’impatto tra i mezzi coinvolti, si sono creati 4 km di coda tra Albisola e Varazze verso Genova.

Il traffico viene fatto defluire attraverso un senso unico alternato. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Stando alle prime informazioni non sarebbero gravi le conseguenze per i conducenti e gli occupanti dei veicoli.

E sulla A10 Genova-Savona situazione difficile anche nella direzione opposta, dove si segnalano code di 4 km tra Arenzano e Celle Ligure verso Ventimiglia. A seguito delle operazioni in atto le code potrebbero anche aumentare, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati e del ripristino delle condizioni di sicurezza viaria.