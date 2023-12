Il 10 dicembre la “Spotorno Run”, modifiche alla viabilità per la gara podistica: ecco le strade chiuse

Spotorno. Domani, domenica 10 dicembre, sarà sospesa temporaneamente la circolazione dalle ore 10:00 alle ore 11:30, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica “10 km di Spotorno“.

L’elenco delle strade chiuse: via Aurelia litoranea, dall’intersezione con via Serra fino all’intersezione con via Cesare Battisti, verrà chiusa al transito dalle ore 08:30 alle ore 11:30 mentre tutte le altre strade sotto elencate, facenti parte del percorso di gara verranno chiuse dalle ore 09,45 alle ore 11,30: incrocio via Serra/via Aurelia litoranea, rotonda SS1: chiusura ingresso in Via Aurelia Litoranea, largo San Sebastiano su via Europa, via foce su via Europa, piazza Galilei su via Europa, piazza Rizzo su Aurelia, piazza Colombo/Piazza della Vittoria su Aurelia, vico Caracciolo su via Aurelia, piazza Matteotti su via Aurelia, via Cesare Battisti su via Aurelia (Sirio), passeggiata fronte Bagni Sirio, merello ingresso area camper, Acqua novella, Maremma Sottopasso, vie traverse su via Maremma TOT. 6 vie, Galleria S.Antonio, via Berninzoni, traversa Civ 94 Via Berninzoni, via Vecchie Fornaci su Via Berninzoni, intersezione Punta Est su Via Berninzoni, via Costantino su Via Berninzoni, via Antica Romana su Via Berninzoni, via Laiolo su Via Berninzoni, via SS.Annunziata su Via Berninzoni, piazza Aonzo, via Baxie su Via Verdi, via delle Strette su Via Verdi, via Francia su Via Verdi, viale Europa, via Germania su Viale Europa, vico Santa Caterina su Via Verdi, via Puccini su via Verdi, piazza Serrati, piazza Sbarbaro chiusura su Viale Europa, via Lussemburgo su V.le Europa, via Germania su V.le Europa, via Francia su V.le Europa, vico Nicei su V.le Europa, via Liguria su V.le Europa, via Pavia su V.le Europa, via Piemonte su V.le Europa, intersezione, via Lombardia con Viale Europa.

La partenza è prevista alle ore 10 dalla Terrazza a Mare Ferrer Manuelli. Gli atleti percorreranno per due volte un circuito cittadino che dalla Terrazza a Mare Ferrer Manuelli proseguirà su Lungomare Guglielmo Marconi, fino a piazza Cesare Battisti, con ingresso in passeggiata (Altezza Sirio) fino ai Bagni Copacabana per poi proseguire su via Maremma, via Berninzoni, via Verdi, piazza Serrati, viale Europa, largo San Sebastiano e Terrazza a Mare.