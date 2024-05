Alla Croce Bianca di Spotorno le prime due bici elettriche in ricordo di Marco Siri

Spotorno. Un obiettivo raggiunto: fare del bene in ricordo di un amico prematuramente scomparso. Marco Siri. I suoi amici, per mantenerne viva la memoria, hanno pensato a qualcosa che potesse ricadere nella solidarietà verso il prossimo.

E così è stato perchè, grazie all’iniziativa #ciaoMarco, saranno consegnate le prime due bici elettriche, dotate di dispositivo DAE e di primo soccorso alla Croce Bianca di Spotorno, il 12 maggio. Appuntamento alle 10 e 30 sulla Terrazza a Mare Ferrer Manuelli in concomitanza con l’evento organizzato dal Comune, La Domenica Sportiva.

Una raccolta fondi partita qualche tempo fa che ha permesso, grazie alla solidarietà delle persone, di compiere un gesto importante. Marco aveva una grande passione che condivideva con gli amici: la bicicletta. Per questo, per non dimenticarlo, è scattata la raccolta, per poterle acquistare e donarle alle pubbliche assistenze.

“Questa è la prima consegna – spiegano gli organizzatori – sono già pronte altre due bici per la Croce Bianca di Savona e abbiamo già altri contatti avviati per servire sempre più capillarmente il territorio. Tutto questo grazie a tutti voi che avete donato e credete in quello che stiamo facendo”.

Per chi volesse aiutare, ecco l’Iban:

IT04P0306910600100000077458

Intestato a: A.S.D. ROLLER SPORTS VADO LIGURE

obbligatorio inserire come causale

“DONAZIONE CIAO MARCO”.