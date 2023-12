Eccellenza, la Cairese vince e sale in vetta: è “mucchio selvaggio” nei primi posti

La Cairese non era mai stata prima in classifica prima di questa giornata. Ci è voluto quasi un girone intero per raggiungere la posizione desiderata fin dall’inizio dell’anno e che il club punta a occupare alla fine della stagione. Merito del cambio di marcia graduale arrivato sotto la guida Boschetto ma anche di un netto rallenamento delle squadre che precedevano, Angelo Baiardo su tutti.

Un andamento del campionato che vede ben tre squadre al primo posto della graduatoria. La Cairese è prima in coabitazione con due formazioni genovesi, il Campomorone Sant’Olcese dell’ex Diego Alessi e il Rivasamba. Subito dietro di appena un punto l’Imperia del campione in carica Pietro Buttu. Scivola l’Angelo Baiardo, quinto, che dopo aver vinto le prime sette ora è arrivato alla settima partita senza vittoria.

La Cairese ha regolato il Forza e Coraggio nella lunga trasferta odierna vincendo 3 a 0. Le reti sono state messe a segno da Chiarlone, Silvestri e Mariani. Mister Boschetto ha dato subito spazio da titolari ai nuovi acquisti Basso (in porta) e Gabriel Graziani a centrocampo.

Cairese: Basso, Garbarino, Tazzer, Boveri, Gargiulo, Facello, Turone, Graziani G, Sogno, Chiarlone, Anselmo. A disposizione: Scalvini, Bogarin, Graziani T, Gjataj, La Rosa, Sassari, Silvestri, Mariani, Lazzaretti.