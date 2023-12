Albenga, si accascia e muore in strada: 52enne ritrovato da un passante. I carabinieri cercano testimoni

Albenga. Inquietante ritrovamento nel pomeriggio di oggi ad Albenga per un passante che si trovava in via Carlo Forte. Intorno alle 16, l’attenzione dell’uomo è stata catturata da un corpo disteso a terra.

Dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è risultata essere un uomo di 52 anni, residente ad Albenga. Al momento del ritrovamento, era vestito con una tuta blu scura e munito di tessera, chiavi della palestra e contanti.

Il medico legale intervenuto in loco ha escluso la possibilità di morte violenta. L’uomo, infatti, si sarebbe accasciato a terra, probabilmente colpito da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

L’episodio è avvenuto in una zona residenziale di Albenga, dove non sono presenti telecamere di sorveglianza e/o negozi. Fatto, quest’ultimo, che, in assenza di testimoni oculari, rende ancora più difficile per gli investigatori risalire all’esatta dinamica del decesso del 52enne.

I carabinieri invitano chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili sull’episodio a contattare immediatamente il comando di Albenga.