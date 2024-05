Albenga. “Stuccô e pittûa fan bella figûa, ma non spendendo 100mila euro a poche settimane dalle elezioni. Sono estremamente soddisfatto di aver colpito positivamente Alberto Passino con il mio video. In piena campagna elettorale, l’assessore fa sapere ai cittadini albenganesi di aver trovato una cifra molto importante da investire per il restyling di piazza Europa, uno spazio il cui degrado era stato segnalato dal sottoscritto lo scorso febbraio attraverso un video-denuncia diventato virale sui social”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

“Dopo aver ascoltato le mie parole, l’assessore Passino deve essersi reso conto dello stato in cui versa la piazza ed ha predisposto in fretta e furia un progetto di riqualificazione. Dispiace che con 100mila euro non si sia trovato il modo di implementare un sistema di videosorveglianza, che in piazza Europa sarebbe molto utile, anche per evitare di spendere dei soldi oggi e ritrovarci punto e a capo con il degrado tra qualche settimana. Prendo atto che l’amministrazione ha regalato 100mila euro all’assessore Passino per la propria campagna elettorale”.

“Nel frattempo, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla maggioranza per aver risposto positivamente alla mia segnalazione di qualche giorno fa a Bastia e per aver affrontato i problemi riscontrati nella strada in Regione Enesi, riempiendo le buche stradali con della terra. Inoltre, l’annuncio del restyling di piazza Europa, comunicato oggi dopo la pubblicazione del mio video di febbraio, rappresenta un atto concreto realizzato dalla futura amministrazione Podio ancora prima di insediarsi”.