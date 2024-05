Albenga, prosegue il simposio sulle intelligenze artificiali

Albenga. È in pieno svolgimento, ad Albenga, il simposio sulle cosiddette intelligenze artificiali organizzato dall’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio BFI-ILFIAP, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Oddi che cura Palazzo Oddo, il palazzo della cultura ingauno.

“Le prime due serate hanno avuto un insperato successo di pubblico e una qualità molto gradita da quest’ultimo per i relatori di altissimo livello – spiegano gli organizzatori – La prima sera Matteo Santoro, scienziato di valore e amministratore unico dell’azienda Camelot di Genova, ha tracciato un quadro del fenomeno nell’ultimo ventennio e sulla sua accelerazione, soffermandosi sui fraintendimenti e illustrandone invece potenzialità, quanto sulle reali criticità. Nel dialogo con le persone è emersa chiaramente la necessità di una consapevolezza e una partecipazione più attiva dei cittadini al “governo” del nuovo mondo tecnologico, già presente tra noi, e tanto sottovalutato quanto ignorato nella sua complessità, nella sua ingannevole immediatezza”.

“La seconda serata ha messo a disposizione dei presenti un dialogo appassionante tra i coordinatori del simposio, Giorgio Boatti e Giuliano Tavaroli, con il professore di scienze bibliche-teologiche don Gabriele Corini, offrendo pregevoli sintesi della prima serata, per continuare quindi a svilupparle, tra ricerca scientifica, ricerca spirituale e teologica, partecipazione dell’uomo alla riscoperta dell’umano”.

“Affrontando gli stimoli di una serie di intellettuali come filosofi, filologi, fisici, ricercatori e teologi si è evidenziato che lo sviluppo delle intelligente artificiali. non mette infatti in discussione l’umano, ma ne sollecita la riscoperta, l’impegno, la responsabilità. Don Gabriele ha introdotto la distinzione biblica tra intelligenza e sapienza, termine citato nelle Sacre Scritture quasi il triplo del pur importante termine intelligenza. Giorgio Boatti ha ricordato la riflessione che nasce dalla etimologia: ‘sapore’ è ciò che da gusto e sapore alla vita. Il termine sapienza è quello utilizzato da papa Francesco e citato da lui nei suoi interventi sulle AI. L’esperto consulente industriale ha evidenziato le grandi e autentiche questioni etiche in gioco”.

“I relatori delle due intense e appassionanti serate hanno mostrato apprezzamento per il format pensato e realizzato dal sodalizio ingauno con sede secondaria a Peagna di Ceriale, per la sua tensione verso la gente comune, quanto la dedica agli amministratori pubblici o ai politici, abbastanza presenti, malgrado gli impegni preelettorali, per la sua capacità di divulgare concetti complessi in modo semplice e coinvolgente”.

“I ricercatori hanno mostrato la autentica realtà della nostra migliore gioventù, già impegnata da anni a generare con i sistemi di automazione del calcolo nuovi posti di lavoro, come ne stia già vivendo in pieno la realtà. Per tale motivo il professor Tavaroli, presidente dell’Associazione, si augura una buona partecipazione questa sera per sostenere i giovani dottori e ricercatori del RICE, Lucrezia Grassi, Ariel Giacj, Lorenza Saettone, accompagnati dal loro professore Carmine Recchiuto Università di Genova, mostrando tutto l’apprezzamento per i loro studi e per la loro opera. Sarà interessante anche il dibattito con lo specialista di protezione dei dati digitali e di intelligence coi giovani e con il pubblico in sala”.

“L’Europa ha sempre tutelato i diritti anche in questo settore e ha appena varato la più avanzata normativa in tema di diritti del cittadino e controlli delle AI al mondo. L’ultima serata affronterà quindi un altro nodo cruciale che è la gestione delle immagini e la questione seria della fotografia alle prese con il lancio di ingannevoli programmi gratuiti e accessibili a tutti, senza adeguata preparazione a comprenderne il fenomeno e le problematiche in gioco. Racconterà la reazione organizzata della associazioni, delle aziende e degli organismi internazionali, Riccardo busi, presidente della FIAP World, per un’altra importate serata, conclusiva del simposio”.