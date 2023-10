L’affondo di Ciangherotti (Fi): “Albenga città delle eccellenze agricole ma dal centrosinistra mai una parola”

Albenga. “Quando si pensa al comparto agricolo in provincia di Savona, non si può non pensare ad Albenga, vera e propria città locomotiva del settore. Tutto questo nell’immaginario collettivo di chiunque, anche dei non addetti ai lavori. Ma c’è un paradosso a dir poco curioso. Dopo anni di governo, l’amministrazione di centrosinistra albenganese sembra non essersi resa conto di questo tesoro fatto di piccole-medie imprese, di un know-how che si tramanda di generazione in generazione e di eccellenze che vengono esportate in tutto il mondo. Non se sono accorti, altrimenti non si spiega questo silenzio ingiustificato, interrotto soltanto da qualche sporadico intervento di circostanza dovuto nel corso di qualche manifestazione”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo Ciangherotti: “A quanto pare l’agricoltura non fa parte dell’agenda politica del Partito Democratico ingauno. Eppure il comparto agricolo è il motore dell’economia dell’intero comprensorio albenganese, ma la sensazione è che questo settore venga quasi snobbato da chi amministra la città. Dove sono le manifestazioni di interesse concrete verso questi imprenditori? Perché il sindaco e gli assessori di riferimento non ne parlano mai se non, ripeto, a margine di qualche evento o solo se sollecitati da qualche cronista?”.

“Il sindaco Tomatis – prosegue il capogruppo forzista – si è fatto vedere nelle aziende agricole solo con passaggi spot, a favore di telecamere, quando queste sono state colpite da eventi climatici straordinari, e lo ha fatto tardivamente, anche perché determinate situazioni potevano essere evitate con lavori di messa in sicurezza e prevenzione. Da questa amministrazione mai una parola su tutte le difficoltà, pensiamo solo al problema della siccità, che stanno attraversando le aziende agricole albenganesi”.

Per Ciangherotti, infine: “E evidente che questa giunta sta amministrando la seconda città della provincia di Savona come una pro loco. Si sono limitati a prendere atto dell’esistenza delle aziende agricole, cuore pulsante del comprensorio ingauno, senza valorizzarle anche in ottica turistica, dove la visione di questa amministrazione si è dimostrata miope, anacronistica e completamente sfasata rispetto all’enorme potenziale della città di Albenga. La prossima amministrazione di centrodestra metterà al centro le politiche agricole e lo farà in una visione strategica d’insieme, dove agricoltura, prevenzione, turismo e posti di lavoro rappresenteranno un vanto di cui parlare e andare orgogliosi in tutta la nostra regione. L’esatto contrario di quello che, grazie a questa giunta di centrosinistra, sta accadendo negli ultimi anni”.